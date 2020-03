Coronavirus, YouTube limita la qualità dei video per evitare problemi di rete

YouTube, come Netflix, ha deciso di limitare la qualità dei propri contenuti video per evitare problemi di rete durante l'emergenza Coronavirus.

YouTube ha annunciato che limiterà la qualità dei propri contenuti video durante l'emergenza Coronavirus per evitare i potenziali problemi di rete causati dal traffico superiore alla norma.

La pandemia sta costringendo milioni di persone a trascorrere molto più tempo a casa rispetto a quanto accade in situazioni normali e i servizi di streaming sono utilizzati in tutto il mondo. YouTube, seguendo l'esempio di Netflix, ha ora annunciato che "ridurrà la qualità dei video in tutto il mondo per rendere più agevole il traffico video durante la complicata situazione causata dal Coronavirus".

Il comunicato prosegue: "Nei prossimi giorni le persone vedranno i video nella definizione standard, a prescindere dalla velocità della propria connessione. Gli utenti potranno comunque vederli in alta definizione, ma dovranno scegliere di farlo. Il consumo dei contenuti online, abitualmente più alto durante le ore serali quando le persone non stanno lavorando, ora è costante nel corso della giornata".

Per evitare problemi nell'uso della rete o nella visualizzazione si è quindi deciso in automatico di proporre i contenuti in un formato che non rappresenti un potenziale ostacolo per la visione da parte di tutte le persone che vogliono accedere al servizio in questi giorni.