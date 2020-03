Coronavirus, Detto Fatto sospeso dopo la positività di una truccatrice del programma

Il Coronavirus colpisce una truccatrice e Detto Fatto sospende le trasmissioni. La notizia è stata data sui social dagli autori del programma, nei giorni scorsi erano girate molte voci anche sullo stato di salute di Bianca Guaccero, affetta da gastroenterite.

Detto Fatto va in pausa in via precauzionale. Le voci di una chiusura imminente del programma erano circolate ieri, quando si era saputo che una truccatrice della trasmissione era stata trovata positiva al Coronavirus. Detto Fatto sarebbe stato sospeso in via precauzionale, anche per rispettare le norme sulla circolazione delle persone stabilite con gli ultimi decreti del Governo. La conferma della sospensione del programma è arrivato su Twitter, attraverso l'account ufficiale della trasmissione.

⚠ La famiglia di #dettofattorai resterà a casa per i prossimi giorni. ⚠



👉 Nel frattempo vi terremo compagnia sui nostri social con i migliori tutorial e i momenti più divertenti! 💘 pic.twitter.com/ju4zQRoHfw — Detto Fatto (@DettoFattoRai2) March 12, 2020

La truccatrice risultata positiva mancava dagli studi del programma dalla fine di febbraio e sarebbe stata trovata positiva una settimana dopo. Nei giorni scorsi erano girate molte voci anche sullo stato di salute di Bianca Guaccero. La conduttrice è stata assente dalla trasmissione per alcuni giorni ed i fan temevano avesse contratto il Coronavirus. Bianca dal suo account di Instagram ha spiegato che in tempi di pandemia si può stare a casa anche per una semplice gastroenterite, tranquillizzando i follower e attaccando chi aveva speculato usando il suo nome.