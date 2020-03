Coronavirus, Uomini e Donne è stato sospeso

L'emergenza Coronavirus ha costretto Canale 5 a sospendere anche Uomini e Donne. Non verranno registrate nuove puntate del dating show di Mediaset fin quando non sarà possibile senza correre rischi.

Nella settimana dal 16 al 20 marzo saranno mandate in onda le puntate del trono classico già registrate, a partire da lunedì 23 marzo Canale 5 sarà costretta a sostituire l'appuntamento pomeridiano riservato a Uomini e Donne con gli adattamenti per la TV di Inga Lindstrom e Rosamunde Pilcher.

La decisione è stata presa per ovvie ragioni di sicurezza in questo momento di grave emergenza sanitaria per il nostro Paese: molti dei protagonisti del programma sono infatti impossibilitati a viaggiare per raggiungere gli studi di Mediaset.

Il programma riprenderà naturalmente appena sarà possibile.

Coronavirus: Amici 19 e Grande Fratello Vip 2020 andranno regolarmente in onda

Mediaset durante la settimana aveva comunicato la chiusura temporanea di #CR4 La Repubblica delle Donne, Domenica Live e Verissimo, dopo essere stata costretta a sospendere Le Iene per un caso di positività al test tra gli addetti ai lavori. A far compagnia al pubblico restano invece il Grande Fratello Vip, Amici e Striscia la Notizia. Su Rete 4 e Italia 1, intanto, la programmazione è stata sconvolta: più spazio all'informazione sulla prima, più contenuti per tutta la famiglia sulla seconda.

