Coronavirus, Placido Domingo su Facebook “Sono positivo al Covid-19”

Placido Domingo è risultato positivo al Coronavirus. Il tenore spagnolo ha pubblicato la notizia su Facebook invitando tutti a prendere ogni precauzione possibile per sconfiggere il virus.

Placido Domingo è tra le star che hanno contratto il Coronavirus. il tenore spagnolo, 79 anni, ha rivelato il suo stato di salute su un post dalla sua pagina Facebook. La star dei Tre Tenori ha pensato che fosse suo dovere morale condividere la diagnosi "Sento che sia un mio dovere morale farvi sapere che sono risultato positivo al Coronavirus".

Lui e la sua famiglia sono in auto-isolamento e lo rimarranno per tutto il periodo che i medici lo riterranno necessario. Domingo è sposato con la cantante lirica Marta Domingo e ha tre figli, ma non ha rivelato il loro status medico. Il tenore ha descritto i suoi sintomi: "febbre e tosse - e ha esortato i fan - a stare estremamente attenti" praticando misure come il lavaggio frequente delle mani, l'allontanamento sociale e a rimanere a casa. "Insieme possiamo combattere questo virus e fermare l'attuale crisi mondiale - ha scritto - in questo modo possiamo sperare di tornare presto alla nostra normale vita quotidiana. Per favore, seguite le linee guida e le normative dei vostri governi per stare al sicuro e proteggere non solo voi stessi, ma l'intera comunità"

Placido Domingo è stato lontano dalle luci della ribalta dopo che molte donne lo hanno accusato di molestie sessuali. All'indomani di queste rivelazioni il tenore aveva cancellato tutte le sue esibizioni dichiarando che non si sarebbe mai più esibito in pubblico.