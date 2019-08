Placido Domingo: accuse di molestie sessuali per il tenore, ma lui nega

Placido Domingo è stato accusato di molestie sessuali, ma il tenore ha prontamente negato.

L'accusa è arrivata direttamente da un gruppo di donne, che hanno riferito all'agenzia di stampa americana Ap (Associated Press) di essere state costrette dal tenore ad avere rapporti sessuali con lui. In cambio, l'uomo avrebbe promesso loro un compenso, maltrattando poi chiunque rifiutasse il trattamento. In particolare tra le accusatrici ci sarebbero otto cantanti e una ballerina, entrate in contatto con Placido Domingo nel corso della loro carriera. Oltre a loro, ci sono anche una trentina di persone, che hanno rivelato di aver assistito in prima persona ad atteggiamenti inopportuni da parte dello stesso tenore.

La leggenda dell'opera però non è rimasto certo a guardare ed è voluto intervenire per chiarire la vicenda: "Le accuse sono profondamente preoccupanti e poste in modo inesatto. Ho sempre creduto che tutte le mie interazioni e relazioni siano state sempre ben accette e consensuali. Le persone che mi conoscono o che hanno lavorato con me sano che non sono qualcuno che danneggi, offenda o imbarazzi intenzionalmente qualcuno." "Tuttavia" - conclude Placido Domingo - "riconosco che le regole e gli standard in base ai quali siano, e su cui dovremmo essere misurati, oggi sono molto diversi rispetto al passato".