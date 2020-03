Coronavirus: Piero Chiambretti e la mamma positivi al test

Piero Chiambretti è positivo al Coronavirus: il conduttore di #CR4 La Repubblica delle donne e l'anziana madre sono stati ricoverati all'ospedale Mauriziano di Torino.

La notizia è stata riportata in primis da Dagospia. Piero Chiambretti sarebbe stato portato nella struttura insieme alla madre per colpa di una brutta broncopolmonite che avrebbe fatto nascere i sospetti. Vladimir Luxuria, opinionista del programma in onda su Rete 4 aveva scritto su Twitter:"Il mio più sincero augurio a #PieroChiambretti e alla mamma ricoverati al Mauriziano per #coronavirus. Ce la faranno entrambi che sono forti". Il tweet è stato cancellato, naturalmente non sappiamo se la fonte di Luxuria fosse diretta o meno.

La Repubblica delle Donne era stato già sospeso per l'emergenza Coronavirus insieme a Verissimo, Domenica Live e Forum, per fare spazio all'informazione sul virus.