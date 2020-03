Coronavirus, Paolo Fox assente da I Fatti Vostri per “problemi etici”

Paolo Fox ha preferito non partecipare alla puntata di oggi de I Fatti Vostri, l'astrologo ha disertato il programma per un problema di coscienza legato al Coronavirus.

Paolo Fox era assente nella puntata di oggi de I Fatti Vostri a causa del Coronavirus. Giancarlo Magalli ha spiegato la scelta dell'astrologo 'ha un problema etico che rispettiamo'.

Oggi i fedeli spettatori de I Fatti Vostri, la trasmissione di Rai2 condotta da Giancarlo Magalli, hanno notato l'assenza di Paolo Fox. Il pubblico da casa ha intasato le linee dei centralini RAI per chiedere notizie del noto astrologo.

Fortunatamente l'assenza di Paolo Fox è dovuta solo indirettamente al Coronavirus. Il conduttore del programma - che il prossimo dicembre festeggerà i 30 anni di trasmissione - ha voluto rassicurare gli spettatori precisando che Paolo sta bene. Magalli ha spiegato che l'astrologo si è autocensurato per motivi etici. "Paolo è una persona seria ha avuto un piccolo problema di coscienza - ha chiarito Giancarlo - ha pensato che in un momento come questo, con problemi gravissimi, mettersi a parlare di amore, fortuna e fare l'oroscopo non gli sembrava adatto. Noi rispettiamo questo suo sentimento, ci sembra bello che si 'autocensuri'".

I più' attenti dei telespettatori avranno notato che l'astrologo nei giorni scorsi aveva smesso le sue camicie e le sue giacche supercolorate per indossare abiti più sobri. Nel frattempo, i Fatti Vostri, come ormai tutti i programmi RAI e Mediaset, va in onda onda senza il pubblico in studio, per adeguarsi all'emergenza Coronavirus.