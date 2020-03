Coronavirus: OpenDDB lancia lo streaming di comunità

OpenDDB, la prima rete distributiva di produzioni indipendenti in Europa, lancia lo streaming di comunità per alleviare l'emergenza Coronavirus.

OpenDDB ha deciso in questo momento difficile e complicato in cui si combatte la diffusione del Coronavirus a colpi di chiusure, di mettere a disposizione per tutte e tutti uno streaming di comunità. Una lunga programmazione di video, film e documentari per ribadire il valore che diamo alla cultura dal basso e alla sua diffusione. Senza dover pagare per forza. Siamo in difficoltà economica noi, ma lo sono anche tutti gli altri. Questo è il momento di fare comunità. Buona visione.

Con questo annuncio da sabato è on line al link www.openddb.it/streaming-di-comunita lo streaming di comunità che permette di accedere alla piattaforma OpenDDB e usufruire gratuitamente di un catalogo di titoli, che viene quotidianamente aggiornato e ampliato.

Si tratta principalmente di film e documentari dal forte valore sociale che raccontano il mondo che ci circonda, affrontando tematiche spesso invisibili ad altri media. In questo modo, nonostante l'impossibilità di una condivisione fisica in sala, per il momento, possiamo continuare a costruire una comunità consapevole.

Nelle prime 48 ore dalla messa on line OpenDDB - Streaming di Comunità ha raggiunto oltre 15.000 visualizzazioni, un numero sempre crescente che ha convinto gli organizzatori a rafforzare il progetto e aperto una call ad autori e autrici indipendenti che vogliono proporre le proprie opere - film, ma anche album musicali e libri - per ampliare il catalogo in condivisione. Info su www.openddb.it/proponi-il-tuo-progetto.

OpenDDB progetto dell'associazione culturale SMK Videofactory è il primo portale europeo in Creative Commons che supporta la circolazione di opere indipendenti (libri, film, musica) in Creative Commons, attraverso la distribuzione on-demand, eventi e proiezioni per i film. Tutte le opere presenti nel portale rispondono all'esigenza di rendere accessibili e diffondere cultura e informazione. Catalogo su www.openddb.it.