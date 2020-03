Coronavirus, da Napoli a Zocca per vedere la casa di Vasco Rossi: denunciati

Cinque fan di Vasco Rossi, incuranti delle disposizioni in materia di Coronavirus, hanno viaggiato da Napoli a Zocca per vedere la casa del cantante: tutti denunciati.

Il motivo del loro spostamento (volevano vedere la casa di Vasco Rossi) non deve essere stato ritenuto sufficientemente valido dai carabinieri che hanno denunciato i 5 giovani, tutti tra i 18 e i 23 anni, per la violazione dell'articolo 650 del codice penale. In base al decreto legge d'urgenza emanato dal Governo nella serata di lunedì, su tutta la penisola vige il divieto di spostarsi, con mezzi pubblici o privati, se non per motivi strettamente necessari.

Prevedibilmente la casa del Blasco rimarrà al suo posto anche una volta passata l'emergenza sanitaria.

Nel frattempo Vasco Rossi non commenta l'accaduto ma, su Instagram, annuncia di voler tornare in Italia per combattere il Coronavirus al fianco di amici e familiari, anche se virtualmente. Il rocker di Zocca al momento è bloccato a Los Angeles, dove si era recato per registrare il nuovo album appena prima che nel nostro Paese esplodesse l'epidemia.