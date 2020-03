Coronavirus, Michael Stipe: "State a casa, seguite le 4 regole, sono un'ex popstar ma ascoltatemi"

Michael Stipe, il leader del gruppo R.E.M., ha condiviso un video in cui ricorda le 4 regole per contrastare il Contravirus, chiedendo ai propri fan di ascoltarlo.

Nel filmato pubblicato sui social, l'artista ha esordito intonando il famoso brano It's The End of the World As We Know It (and I Feel Fine), dichiarando poi: "Ci sono quattro regole da seguire. La più importante. State a casa. State a casa. State a casa. State a casa". Michael Stipe ha ribadito che se non si tratta di un'emergenza o di qualcosa di importante, e se non si deve fare la spesa è essenziale rimanere in casa: "Buon giorno di San Patrizio. Celebreremo tra quattro mesi".

Il cantautore ha quindi proseguito: "La seconda regola è lavarsi le mani per 20 secondi ogni volta che si rientra in casa o ce ne sia la necessità. Ma non cantate per due volte 'Buon compleanno', è troppo deprimente. Cercate un'altra canzone".

La terza regola ricordata da Stipe è "Comportatevi come se foste già malati. Comportatevi come se aveste già il virus e non volete stare più vicini di un metro e mezzo dalle altre persone perché potreste trasmetterlo, e loro poi farebbero lo stesso con altra gente. Non volete essere la persona causa di tutto questo. Io non voglio esserlo".

La quarta regola ricordata da Michael è di stare attenti alla fonte delle proprie informazioni: "Sono un'ex popstar, ma non fidatevi dei social media, andate sui siti della autorità, sulle testate di informazione affidabili".