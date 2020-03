Coronavirus: la Magnitudo Film regala i suoi documentari a sostegno della scuola italiana

La Magnitudo Film, in occasione del lockdown causa Coronavirus, mette a disposizione delle scuole i suoi documentari d'arte e scienza! A partire da lunedì 23 marzo i film saranno disponibili in streaming, previa semplice registrazione.

"Nel momento in cui la nostra Nazione vive una situazione di oggettiva difficoltà, penso sia giusto sostenere il sistema scolastico contribuendo alla formazione a distanza dei nostri figli. Vogliamo supportare quegli insegnanti che con passione non si arrendono e che ogni giorno si impegnano per trasmettere agli allievi il gusto per il bello, il senso della meraviglia e il valore della cultura che fanno dell'Italia un paese unico - dichiara Francesco Invernizzi, Fondatore di Magnitudofilm - Accogliendo le richieste di insegnanti di scuole e istituti di formazione presenti sul territorio nazionale, abbiamo pensato fosse giusto mettere gratuitamente a disposizione i docufilm realizzati nella scorsa stagione cinematografica: Bernini, Dinosaurs, Mathera, Leonardo, Wunderkammer, Canova e Palladio.

Palladio: un'immagine del documentario

Queste realizzazioni possono essere un valido spunto per lezioni a distanza e momenti di interazione tra docenti e allievi. È un impegno di responsabilità sociale che sentiamo come irrinunciabile considerando il contesto storico che stiamo vivendo. È bene che i ragazzi possano continuare ad ammirare i modelli che da secoli ispirano la nostra cultura, così da ottenerne un messaggio positivo e poter guardare al futuro con la speranza che in queste ore è purtroppo offuscata dagli eventi".

Vere gite scolastiche virtuali, i documentari sono proposti in versione integrale da lunedì 23 marzo 2020. Gli insegnanti interessati potranno accedere al servizio gratuito entrando nel sito www.magnitudofilm.com/magnitudofilmperlitalia. Dopo la registrazione, riceveranno le indicazioni per l'accesso alla selezione dei titoli. Nell'ottica di incoraggiare la permanenza in casa, l'invito è naturalmente aperto anche al pubblico generico. Per rendere fruibili proprio a tutti questi film, sono stati predisposti e resi disponibili anche contenuti speciali a supporto degli spettatori non vedenti e non udenti.