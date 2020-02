Coronavirus: Le Iene, che Tempo che Fa e La domenica sportiva in onda senza pubblico in studio

Il Coronavirus ha svuotato gli studi televisivi: Le Iene, che Tempo che Fa e La domenica sportiva andranno in onda ma senza l'apporto del pubblico. I conduttori si appellano ai social per sentire il calore dei telespettatori.

Dopo l'annuncio che Live non è la d'Urso va in onda senza pubblico, anche Le Iene, il programma satirico di Italia 1, dal loro sito e da Twitter informa il pubblico che la prossima puntata andrà in onda con l' studio vuoto "Mentre i casi di Coronavirus in Italia continuano purtroppo ad aumentare, come vi raccontiamo su Iene.it e come vi racconteremo in onda, Le Iene prendono una decisione storica per adeguarsi alle indicazioni di contenimento della diffusione del Coronavirus. Per la prima volta in 24 anni di storia del programma andremo in onda senza pubblico in studio nelle prossime puntate di martedì 25 e giovedì 27 febbraio, come sempre dalle 21.20 su Italia 1, in cui vi parleremo naturalmente anche dell'emergenza Coronavirus".

Intanto la trasmissione attraverso Twitter informa costantemente il proprio pubblico sull'evolversi dell'epidemia. Anche la RAI ha deciso che La domenica sportiva e Che tempo che fa oggi andranno in onda senza il pubblico in studio. Ricordiamo che questa domenica sono state rinviate anche alcune partite del Campionato di Serie A.