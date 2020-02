Coronavirus: Live - Non è la D'Urso stasera in onda senza pubblico

In piena emergenza da Coronavirus, questa sera Live - Non è la D'Urso si svolgerà in uno studio vuoto, senza pubblico: Mediaset ha deciso di evitare rischi per spettatori e tecnici.

A causa dell'allarme Coronavirus stasera Live - Non è la d'Urso andrà in onda senza pubblico. La decisione sul programma condotto da Barbara D'Urso è stata presa da Mediaset seguendo l'ordinanza della Regione Lombardia.

L'allarme Coronavirus è scattato in Lombardia, la regione che al momento conta il maggio numero di contagiati. Attilio Fontana, presidente della Regione, ha emanato una serie di ordinanze per cercare di arginare il diffondersi del virus, tra questi la sospensione di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico, di qualsiasi tipo. Mediaset ha quindi deciso che questa sera la diretta di Live Non è la d'Urso andrà in onda senza pubblico in studio**, come ha annunciato Barbara D'Urso sui social

"In rispetto dell'ordinanza della Regione Lombardia, Mediaset ha deciso che questa sera Live - Non è la D'Urso - fa sapere Barbara D'Urso - andrà in onda in diretta e senza pubblico in studio, una scelta che condivido totalmente per il senso di responsabilità verso il pubblico stesso, verso gli ospiti e verso i tecnici che lavorano al programma. Si dice 'the show must go on', sì ma giustamente, senza esporre le persone ad alcun tipo di rischio inutile" .

Sarà una trasmissione diversa dal solita e 'Carmelita' chiede l'aiuto del pubblico da casa attraverso i social - "non sarà facile per me con lo studio completamente vuoto ma cercherò comunque di tenervi compagnia con tutti gli ospiti previsti e so che sentirò il vostro calore da casa attraverso i social".