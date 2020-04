Coronavirus, John Taylor dei Duran Duran è positivo al Covid-19

John Taylor dei Duran Duran è guarito dal Coronavirus. Il bassista del gruppo che spopolò negli anni Ottanta, ha voluto condividere la notizia con i fan per far sapere alle persone che il virus non sempre uccide e si può battere.

John Taylor, una delle icone musicali degli anni ottanta, è risultato positivo al Coronavirus ma ora sta meglio. Bassista dei Duran Duran, John ha dato la notizia sulle pagine ufficiali di Facebook e Instagram del gruppo di Birmingham. "Cari Amici - scrive il bassista - tre settimane fa sono risultato positivo al Coronavirus. Forse sono un 59enne particolarmente robusto o mi piace pensare di esserlo, ha scherzato John - o sono stato fortunato e ho avuto una forma molto lieve di Covid 19. Dopo una settimana ne sono uscito, mi sento bene".

Parlando del periodo di quarantena ha scritto: "Devo ammettere che non mi dispiaceva la quarantena, poiché mi ha dato la possibilità di riprendermi davvero". Il post del bassista è una risposta alla paura generata dalla pandemia, sentimento che lui definisce "in parte del tutto giustificato". Il pensiero del bassista va a chi ha perso i familiari o persone a cui tenevano, "sono vicino a tutti coloro che hanno dovuto affrontare la perdita dei loro cari, ma voglio farvi sapere che il virus non sempre uccide e possiamo batterlo".

Alla fine l'ex cofondatore del supergruppo Power Station indirizza un saluto ai suoi fan, con un pensiero rivolto agli italiani "mando il mio amore a tutti i miei amici e fan, in particolare in Italia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti e in tutto quelle parti del mondo che ho avuto la fortuna di visitare durante i miei viaggi con Duran Duran. Non vedo l'ora di tornare sul palco di nuovo, condividendo nuova musica, amore e gioia. Restate al sicuro, restate connessi e siate creativi!"