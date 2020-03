Coronavirus, Jerry Calà lancia il suo hashtag #stareacasalibidine (video)

Jerry Calà usa i suoi vecchi slogan e per contribuire alla campagna #iorestoacasa per combattere il Coronavirus.

Jerry Calà rispolvera i suoi cavalli di battaglia per convincere gli italiani a restare nelle case. L'attore che recentemente ha festeggiato i cinquant'anni di carriera, nella sua pagina di Facebook ha voluto partecipare all'hashtag #iorestoacasa arricchendolo dei suoi slogan #stareacasalibidine Capitttooo?! "Allora a casa libido capito - dice Jerry alla sua maniera e con la sua mimica e aggiunge - mettiamola così, sono disposto a fare lo scemo per convincere tutti a stare a casa, io resto a casa anzi nuovo hashtag stare a casa libidine".