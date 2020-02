Coronavirus Italia: le reazioni dei vip su Twitter

Coronavirus è in Italia e i social sono saturi di post preoccupati e arrabbiati: ecco le reazioni dei vip ai casi in Lombardia e Veneto, da Roberto Burioni a Rita Dalla Chiesa.

Coronavirus Italia è il trend che nelle ultime ore incendia Twitter e altri social e per delle valide ragioni: al momento in cui scriviamo sono 51 gli infettati tra Lombardia e Veneto, con due morti accertati. Tra i tantissimi post, non mancano le reazioni dei vip: preoccupate, ironiche, spesso azzardate, poche volte razionali. Da Roberto Burioni e Rita Dalla Chiesa ad Alessandra Amoroso, sentiamo cosa dicono le star nostrane sull'argomento del giorno.

Il suo profilo Twitter è il più caldo del momento e non potrebbe essere altrimenti: tra i tantissimi tweet Roberto Burioni continua a ribadire che chi torna dalla Cina dovrebbe stare in quarantena. Il medico è ospite da settimane del programma di Fabio Fazio e proprio per parlare del Coronavirus Covid-19.

Le ultime notizie mi portano a ripetere per l’ennesima volta l’unica cosa importante. Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena. Senza eccezioni. Spero che i politici lo capiscano perché le conseguenze di un errore sarebbero irreparabili. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) February 21, 2020

Rita Dalla Chiesa chiede che si facciano i nomi delle persone "sospette" per limitare il contagio. Un tweet che ha ricevuto molte critiche.

Io capisco il diritto alla privacy. Ma se tengono nascosti i nomi delle persone “sospette”, il contagio si allarga come un cerchio nell’acqua....Chi è’ entrato in contatto con quelli ricoverati, ha il diritto di saperlo, per potersi far controllare. — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) February 21, 2020

Lei si è ritagliata un ruolo da "inviata di guerra" e d'altra parte vive pericolosamente vicino all'epicentro dell'epidemia: Heather Parisi ha spiegato come si vive il Coronavirus ad Hong Kong, tra precauzioni, mascherine e abitudini rivoluzionate.

Alessandra Amoroso manda un messaggio di sostegno agli operatori sanitari e tutti coloro che in questo momento sono coinvolti nell'emergenza Coronavirus in Italia. E invita a dare ascolto agli enti competenti. Brava, Ale!

Un pensiero a chi è coinvolto nei casi di Corona Virus in Italia.

Grazie a tutti gli operatori sanitari per il loro servizio.

Mi raccomando: informiamoci ascoltando gli enti competenti!

Un abbraccio da me e dalla Big! — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) February 22, 2020

Catastrofica Cicciolina: l'ex onorevole Ilona Staller commenta una notizia dell'ANSA immaginando uno scenario apocalittico. Se neanche lei riesce a "sollevare" un po' l'umore generale siamo messi male.

Vittorio Sgarbi azzarda un paragone con una vecchia serie televisiva britannica degli anni '70, I sopravvissuti. A noi invece viene in mente Contagion, uno dei film con le peggiori epidemie virus.

#coronavirus Ricordate questa serie televisiva del 1975? Analogie inquietanti. La domanda che la donna pone all'uomo è quella che ci tormenta in questi giorni: "Cosa accadrà adesso?" La realtà non è quella apocalittica del film, ma chi è che non ha paura?https://t.co/aP1drbyGVO — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) February 22, 2020

Francesco Facchinetti è arrabbiato e basito: quarantena per tutti! E ce l'ha pure con quelli che vedono nel Coronavirus la giusta punizione per i leghisti.

Sono veramente basito. Bastava fare la cosa più logica del mondo: mettere in quarantena tutte le persone che arrivavano dalla Cina. Visto che in certi casi non ci sono neanche i sintomi, ecco cosa bisognava fare: QUARANTENA PER TUTTI!Invece, adesso, si muore #coronarvirusitalia — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) February 22, 2020

Ma quelli che dicono“Hai visto che il PAZIENTE 1 non era cinese ma Lombardo Leghista?Vi sta bene,i Cinesi non c’entrano niente”

Ma che cazzo avete nella testa? Cereali sottomarca?La quarantena doveva valere per tutti:cinesi,Italiani e teste di cazzo come voi #coronarvirusitalia — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) February 22, 2020

Agli inizi di febbraio Laura Chiatti era indecisa se acquistare una mascherina o no. Adesso ironizza un po' sulla psicosi, forse anche per esorcizzare un po' la paura, ma dai suoi follower è arrivato un monito: non si scherza su queste cose.

Paola Ferrari azzarda qualche calcolo.

Già due morti in Italia.è’ il 10% degli ammalati. Mortalità al 10% sarebbe un vero dramma — paola ferrari (@paolaferrari_og) February 22, 2020

Giovanni Vernia invita a tacere chi non ha le competenze per affrontare il dibattito scientifico - medico sul Coronavirus. Però cavalca l'hashtag con destrezza.

Ciao mi chiamo Giovanni. Non so nulla sul #coronavirus sulla sua diffusione su quanto sia grave e su come bisogna fare per contenerlo e quindi non dico la mia. Fai come me. — Giovanni Vernia (@giovannivernia) February 22, 2020

Vittorio Feltri propone un rimedio nostalgico.

Causa Coronavirus la stretta di mano è abolita. Torniamo al saluto romano. — Vittorio Feltri (@vfeltri) February 22, 2020

L'autore televisivo Peppi Nocera suggerisce di fare come Naomi Campbell che quano sale in aereo igienizza e pulisce tutto. Ed è una sua abitudine da anni, altro che Coronavirus.