Coronavirus: Fabio De Luigi, video appello agli iperattivi “State a casa”

Il video di Fabio De Luigi in cui l'attore invita gli iperattivi a darsi una calmata per l'emergenza Coronavirus e a restare a casa almeno per un po'.

Fabio De Luigi lancia un video appello agli iperattivi per l'emergenza Coronavirus e invita tutti a rispettare le norme di sicurezza e a stare a casa il più possibile evitando luoghi troppo frequentati.

Si moltiplicano gli appelli dei personaggi del mondo dello spettacolo rivolti ai loro fan, invitandoli a rispettare le norme di sicurezza imposte per l'emergenza Coronavirus. Anche Fabio De Luigi si unisce al coro e chiede a tutti di stare a casa per evitare la diffusione dell'epidemia. L'attore romagnolo, essendo pigro per natura, si rivolge soprattutto agli iperattivi "Dice che bisogna stare a casa, io ci sto perché son pigro, ma capisco l'iperattivo" - dice Fabio - Lui mi deve andare a fare l'aperitivo, organizzare la festa di compleanno, deve andare a sciare, perché' l'iperattivo scientificamente e strutturalmente è così".

Poi Fabio De Luigi lancia l'appello, a modo suo, ironizzando ma non troppo: "Vogliamo che questo mondo rimanga in mano ai pigri. Caro iperattivo statti a casina se no magari ci sei anche tu al prossimo giro, perché la situazione non è proprio felicissima, se non si è capito. Stiamo a casa, poi al mio tre tutti fuori, facciamo aperitivi, cene con gli amici e tutti in palestra, però adesso a casa... state a casa per favore. Grazie".

In Italia, questo weekend, il governo ha stabilito delle misure restrittive per chi vive nelle cosiddette zone rosse dell'epidemia, misure restrittive che prevedibilmente hanno scatenato il panico in centinaia di persone che nella notte si sono precipitate a prendere i treni diretti verso Sud. Secondo il decreto, anche i cinema resteranno chiusi in tutta Italia, non solo nelle zone rosse, fino al 3 aprile.