Coronavirus, Evangeline Lilly chiede scusa: "I miei commenti erano inappropriati e insensibili"

Evangeline Lilly ha voluto chiedere scusa per il post condiviso su Instagram in cui sosteneva di voler ignorare le richieste delle autorità e non aver intenzione di auto-isolarsi a causa del possibile contagio da Coronavirus.

L'attrice ha ora scritto online: "Salve a tutti, vi sto scrivendo dalla mia casa dove sono in auto-isolamento dal 18 marzo, quando nella piccola comunità in cui vivo sono state rese obbligatorie le distanze sociali. All'epoca del mio post del 16, le direttive erano che non dovevamo rimanere in gruppi di oltre 250 persone e di lavarsi regolarmente le mani, cosa che stavamo facendo. Due giorni dopo queste direttive sono cambiate e, nonostante la mia intensa trepidazione per quanto riguarda le ripercussioni socioeconomiche e politiche di queste decisioni, per favore sappiate che sto facendo quello che devo per abbassare le possibilità di contagio, rimanendo a distanza degli altri e rimanendo a casa con la mia famiglia".

Evangeline Lilly ha proseguito: "Voglio offrire le mie scuse sentite e sincere per l'insensibilità che ho dimostrato nel mio precedente post nei confronti della vera sofferenza e della paura presente nel mondo a causa del COVID-19. Nonni, genitori,figli, sorelle e fratelli stanno morendo e il mondo sta correndo contro il tempo per trovare un modo per fermare questa vera minaccia e il mio successivo silenzio ha mandato un messaggio sbrigativo, arrogante e criptico.

Le mie scuse dirette e speciali sono rivolte a chi sta soffrendo più degli altri a causa di questa pandemia. Non ho mai voluto farvi soffrire. Quando ho scritto quel post 10 giorni fa, ho pensato di infondere calma nell'isteria. Ora mi rendo conto che stavo proiettando le mie paure in una situazione già spaventosa e traumatica. Sto soffrendo per le perdite di vite e le decisioni impossibili che devono prendere i medici in tutto il mondo mentre si occupano di chi è affetto. Sono preoccupata per le nostre comunità, per le piccole attività e le famiglie che vivono con stipendio dopo stipendio e sto cercando di seguire le raccomandazioni responsabili su come aiutare. Come molti di voi, temo le conseguenze politiche di questa pandemia e sto pregando per tutti noi. Allo stesso tempo sono colpita dalla bellezza e dall'umanità che le persone dimostrano nell'aiutarsi a vicenda in questo periodo all'insegna della vulnerabilità. Quando stavo facendo i conti con le mie paure nei confronti dell'auto-isolamento, una persona gentile, saggia e cortese mi ha detto 'fallo per amore, non per paura' e mi ha aiutato a capire il mio posto in tutto questo".