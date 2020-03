Coronavirus, Emma Watson invita i fan a stare a casa e condivide dei consigli utili

Emma Watson ha condiviso un messaggio su Instagram in cui rivela i motivi per cui è importante restare a casa durante l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus, condividendo inoltre alcuni utili consigli per affrontare la complicata situazione.

Il messaggio rivolto ai suoi fan ricorda l'importanza dell'auto-isolamento per non mettere a rischio le altre persone.

La star ha scritto: "Mia nonna ha oltre 70 anni, quindi è particularmente vulnerabile. Mia madre ha diabete di tipo 1 e la mia miglior amica si occupa di assistenza". Emma Watson ha aggiunto: "Io sto a casa per loro. Voi per chi state a casa? Vi mando il mio amore".

L'attrice ha quindi condiviso alcuni consigli utili pubblicati da Michelle Obama per aiutare la propria comunità. Tra i suggerimenti ci sono quelli di chiamare i genitori che devono occuparsi dei bambini che non possono andare a scuola, offrendosi di aiutarli a studiare o leggere per loro una storia, ovviamente online; comprare dei buoni regalo per sostenere economicamente le attività locali utilizzandole in un secondo momento o donandole a chi sta offrendo i propri servizi alla comunità come cassiere e postini; donare alle organizzazioni che si occupano delle mense e della distribuzione dei pasti a chi è in difficoltà economiche e infine, per a chi ne ha la possibilità, Emma suggerisce di pagare i propri parrucchieri, barbieri o manicuriste come se stessimo fissando degli appuntamenti. Il messaggio di Emma Watson termina ribadendo che è normale sentirsi spaventati o essere in preda alle emozioni, sentendo la necessità di stare da soli o chiedere aiuto.