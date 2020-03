Coronavirus, Clio Make Up lascia New York in lacrime “non mi sento sicura”

Clio Make Up ha deciso di lasciare New York. L'inizio della diffusione del Coronavirus ha provocato una corsa alle armi dei cittadini americani e l'influencer ha raccontato in lacrime le sue paure su Instagram.

Da qualche giorno anche gli Stati Uniti e l'amministrazione Trump hanno scoperto l'esistenza del Coronavirus. Gli americani hanno reagito svuotando gli scaffali della carta igienica e mettendosi in coda per acquistare le armi. In questo tipo di scenario l'influencer Clio Zammatteo, conosciuta come Clio Make Up, ha deciso di abbandonare New York. La bellunese lo ha spiegato tra le lacrime ai suoi follower nelle storie di Instagram. "New York non era più una città da considerarsi sicura per noi, soprattutto nelle mie condizioni - Clio è in attesa del suo secondo figlio - Quando pensi al livello di povertà che c'è nella città, quando abbiamo capito che il popolo americano non è per niente uguale al popolo italiano, perché la gente fa la fila fuori dai negozi di armi anziché ai supermercati per comprare carta igienica, abbiamo iniziato ad aver paura della reazione della gente più che del virus".

Dopo aver visto la fila fuori ai negozi di armi l'influencer si è spaventata "Non aveva senso aspettare che succedesse l'impossibile mentre eravamo lì e poi non avere più nessuna libertà di decisione. Con gente che ti spara a vista per prendersi qualcosa - una situazione vista in molti film post apocalittici che diventa realtà - È una situazione da film e abbiamo deciso di cercare un clima più sereno dalla mia amica Giuliana. La famiglia prima di tutto, abbiamo lasciato tutte le nostre comodità, avevo tutto pronto per la bambina e ora siamo qui con due valigie in croce senza sapere cosa fare".

L'influencer, con il suo team, ha provato a capire il motivo di questa corsa alle armi e la risposta che si è data l'ha terrorizzata "Perché comprano le armi? Ero al telefono con il mio team che me lo ha chiesto. Se tu non hai niente da perdere, se tu non hai i soldi per comprare da mangiare, se tu sei drogato, se tu ti senti in trappola, perché sappiamo che per l'americano la libertà è la cosa N. 1 , lì scatta il principio: 'è la mia vita o la tua'. Non c'è 'teniamoci la mano e cantiamo' ma 'se io devo sopravvivere e non ho i soldi per comprare da mangiare, ti vengo in casa e ti faccio fuori'. Per me questa è una situazione che fa paurissima".

Cambiare città nel suo stato non è stato facile per Clio Make Up e la sua famiglia, ma l'influencer ora si sente sicura "Non so cosa faremo qui con il parto imminente, non ho neanche un dottore. Però almeno mi sento sicura e la famiglia viene prima di tutto. Come si dice in Italia: andrà tutto bene"