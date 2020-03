Coronavirus, Alberto Angela lancia l'appello: "Bisogna rimanere a casa" (VIDEO)

Sull'emergenza Coronavirus anche Alberto Angela ha fatto sentire la propria voce con un appello, diffuso via social, in cui invita tutti i cittadini a rimanere a casa.

Seguendo al post dello scorso 4 marzo, con cui Alberto Angela ringraziava tutti coloro impegnati in prima linea nella lotta al contagio, circa un'ora fa l'amatissimo conduttore ha diffuso un video con cui cerca, come nei giorni precedenti avevano già fatto Fiorello, Amadeus, Emma Marrone, Chiara Ferragni e tanti altri personaggi famosi, di convincere la popolazione a non lasciare le proprie case.

"Per momenti eccezionali, ci vogliono comportamenti eccezionali: bisogna rimanere a casa [...] Gli amici si possono incontrare anche con i social, si possono riscoprire libri, documentari, film [...] Tutto questo non è per sempre, è per un periodo temporaneo. E allora facciamolo, rimaniamo a casa".

Alberto Angela ha poi dato qualche aggiornamento anche sul procedere dei suoi programmi, in primis di Ulisse: si continua a lavorare ma solo con riunioni virtuali, si progetta ma lo si fa a distanza. Le riprese e le trasferte sono state interrotte già da qualche settimana, in attesa che la situazione migliori.