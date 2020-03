Corona Zombies: il trailer del film horror ispirato alla pandemia

Corona Zombies, l'horror realizzato a tempi record ispirandosi alla pandemia in corso, ha ora un primo trailer.

Corona Zombies, l'horror ispirato alla pandemia in corso in tutto il mondo, ha ora un trailer che regala le prime sequenze del folle progetto realizzato a tempo di record.

Il video mostra una donna andare alla ricerca di preziosi rotoli di carta igienica, ritrovandosi però alle prese con un medico trasformato in zombie.

L'horror non sarà al cinema ma verrà rilasciato digitalmente sulle piattaforme che distribuiscono i prodotti di Full Moon dal 10 aprile, tra cui Amazon e l'app della stessa casa di produzione.

La sinossi di Corona Zombies anticipa: "Un governo dormiente al comando. I ricchi se lo scrollano di dosso. Un virus che spinge le sue vittime a rialzarsi e uccidere. E le persone che vengono uccise...si rialzano e uccidono!".

Full Moon Features ha dichiarato: "Abbiamo sempre sostenuto la filosofia di un approccio divertente al pesante mondo in cui viviamo. Stiamo rispondendo all'attuale panico da pandemia con il nostro goffo, sanguinoso, sciocco, satirico e irriverente Corona Zombies, una folle visione dedicata a un virus malvagio che sfugge al controllo e trasforma le sue vittime nei cannibali, spaventosi e contagiosi Corona Zombie".