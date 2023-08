Coppa Italia oggi 11 agosto, dove vedere le partite in Tv, in streaming, le probabili formazioni e gli orari

Oggi torna il calcio giocato con le prime partite di Coppa Italia: ecco gli orari dove vederle in Tv, in streaming, le probabili formazioni e gli orari

Oggi 11 agosto torna il calcio giocato con il primo turno di Coppa Italia, i trentaduesimi di finale. Non è ancora il momento delle big, le prime classificate dello scorso campionato di serie A faranno il loro ingresso nelle fasi successivi ma, nonostante questo, gli incontri previsti dal calendario promettono già da subito scintille e goal, come è successo lo scorso anno. Ecco dove vedere le partite del calendario di oggi in Tv e in streaming e le probabili formazioni.

Incontri di oggi 11 agosto di Coppa Italia

Canale 20 Mediaset

Frosinone-Pisa ore 17:45 . Telecronisti: iampiero Foglia Manzillo

Genoa-Modena ore 21:00. Telecronisti: Fabrizio Ferrero

Italia 1

Udinese-Catanzaro ore 18:00 . Telecronisti: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Bologna-Cesena ore 21:15. Telecronisti Massimo: Callegari e Simone Tiribocchi

Dove vedere le partite in Streaming

Tutte i quattro incontri in programma oggi potranno essere seguiti anche in streaming, in diretta e gratuitamente, su Mediaset Infinity, sia collegandosi al sito web sia scaricando l'applicazione ufficiale.

Probabili formazioni

Frosinone-Pisa

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Brescianini; Baez, Borrelli, Caso. Allenatore: Di Francesco.

PISA (4-3-3): Nicolas; Hermannson, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Marin, Veloso, Touré; M.Tramoni, Torregrossa, Arena. Allenatore: Aquilani.

Udinese-Catanzaro

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Masina; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Beto. Allenatore: Sottil.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Verola, Scognamillo; Brignola, Ghion, Verna, Vandeputte; Curcio, Blasci. Allenatore: Vivarini.

Genoa-Modena

GENOA (3-5-2): Martínez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Vukusic, Pergreffi, Guiebre; Duca, Gerli, Palumbo; Tremolada; Abiuso, Falcinelli. Allenatore: Bianco.

Bologna-Cesena

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Bonifazi, Corazza; Dominguez, Schouten; Pyythia, Ferguson, Moro; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta.

CESENA (3-4-1-2): PIsseri, Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, Bianchi, Francesconi, Donnarumma, Bumbu; Shpendi, Giovannini. Allenatore: Tedesco.