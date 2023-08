Coppa Italia 2023/2024 su Italia 1 e Canale 20 Mediaset: partite e orari del 13 agosto

La Coppa Italia prosegue il suo cammino con i trentaduesimi di finale: ecco le partite in calendario oggi 13 agosto, dove vederle in Tv, in streaming, le probabili formazioni e gli orari

Oggi, 13 agosto 2023, si svolge il terzo turno dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Le squadre vincenti avanzeranno direttamente ai sedicesimi di finale. I diritti televisivi di questo torneo sono stati acquisiti da Mediaset, che trasmetterà tutte le partite in esclusiva attraverso i suoi canali in chiaro. Le partite odierne saranno trasmesse su Italia 1 e Canale 20 Mediaset. Ecco come è possibile seguire gli incontri sia in TV che in streaming, oltre alle probabili formazioni delle squadre.

Incontri di oggi 13 agosto della Coppa Italia 2023/2024

Canale 20 Mediaset

Salernitana-Ternana: ore 17:45. Telecronista: Giampiero Foglia Manzillo

Lecce-Como: ore 21:00. Telecronista: Roberto Ciarapica

Italia 1

Cosenza-Sassuolo: ore 18:00. Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Monza-Reggiana: ore 21.15. Massimo Callegari e Roberto Cravero

Dove vedere le partite di Coppa Italia 2023/2024 in Streaming

Tutte gli incontri in programma oggi potranno essere seguiti anche in streaming, in diretta e gratuitamente, su Mediaset Infinity, sia collegandosi al sito web sia scaricando l'applicazione ufficiale.

Probabili formazioni

SALERNITANA-TERNANA

Salernitana (3-4-2-1): Costil; Lovato, Gyomber, Pirola; Sambia, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Botheim. Allenatore: Paulo Sousa

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Sorensen, Bogdan, Celli; Diakitè, Ferrante, Proietti, Damian, Corrado; Falletti, Rovaglia. Allenatore: Lucarelli

COSENZA-SASSUOLO

Cosenza (4-2-3-1): Micai; Martino, Meroni, Venturi, D'Orazio; Zuccon, Voca; D'Urso, Tutino, Arioli; Mazzocchi. Allenatore: Caserta

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Vina; Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurentié; Pinamonti. Allenatore: Dionisi

LECCE-COMO

Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Strefezza, Gonzalez, Ramadani, Banda; Almqvist, Rafia. Allenatore: D'Aversa

Como (4-3-3): Semper; Cassandro, Solini, Iovine, Sala; Bellemo, Baselli, Abildgaard; Chaija, Cutrone, Cerri. Allenatore: Longo

MONZA-REGGIANA

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Mota. Allenatore: Palladino

Reggiana (4-3-1-2): Bardi; Fiamozzi, Romagna, Duarte, Pieragnolo; Nardi, Cigarini, Portanova; Girma; Lanini, Vido. Allenatore: Nesta

Nella clip di Mediaset Infinity tutti i goal degli incontri del 12 agosto