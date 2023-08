Coppa Italia 2023/2024 su Italia 1 e Canale 20 Mediaset: partite e orari del 14 agosto

La Coppa Italia prosegue il suo cammino con i trentaduesimi di finale: ecco le partite in calendario oggi 14 agosto, dove vederle in Tv, in streaming, le probabili formazioni e gli orari

Oggi, 14 agosto 2023, si svolge il quarto turno dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Le squadre vincenti avanzeranno direttamente ai sedicesimi di finale. I diritti televisivi di questo torneo sono stati acquisiti da Mediaset, che trasmetterà tutte le partite in esclusiva attraverso i suoi canali in chiaro. Le partite odierne saranno trasmesse su Italia 1 e Canale 20 Mediaset. Ecco come è possibile seguire gli incontri sia in TV che in streaming, oltre alle probabili formazioni delle squadre.

Incontri di oggi 14 agosto della Coppa Italia 2023/2024

Canale 20 Mediaset

Cremonese-Crotone: ore 17:45. Telecronista: Raffaele Pappadà

Spezia-Venezia: ore 21:00. Telecronista: Federico Mastria

Italia 1

Sampdoria-Sudtirol: ore 18:00. Roberto Ciarapica e Giancarlo Camolese

Torino-Feralpi Salò: ore 21.15. Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Dove vedere le partite di Coppa Italia 2023/2024 in Streaming

Tutte gli incontri in programma oggi potranno essere seguiti anche in streaming, in diretta e gratuitamente, su Mediaset Infinity, sia collegandosi al sito web sia scaricando l'applicazione ufficiale.

Probabili formazioni

Cremonese-Crotone

CREMONESE (4-3-3): Sarr; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Quagliata; Collocolo, Bertolacci, Pickel; Zanimacchia, Vazquez, Okereke. All. Ballardini

CROTONE (4-2-3-1): D'Alterio; Gigliotti, Mondonico, Bove, Giron; Awua, Vitale; Tribuzzi, Spina, D'Ursi; Guido Gómez. All. Zauli

Sampdoria-Sudtirol

SAMPDORIA (4-2-3-1): Ravaglia; Conti, Ferrari, Aquino, Barreca; Benedetti, Vieira; Borini, Verre, Delle Monache; Montevago.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Ghiringhelli, Cuomo, Masiello, Cagnano; Ciervo, Tait, Di Tacchio, Cisco; Odogwu, Pecorino.

Spezia-Venezia

SPEZIA (4-3-2-1): Dragowski; Amian, Mühl, Nikolaou, Reca; Cassata, S. Esposito, Zurkowski; Antonucci, Verde; Moro. All. Alvini

VENEZIA (4-3-1-2): Joronen; Candela, Idzes, Sverko, Zampano; Busio, Tessman, Ellertsson; Pierini; Pohjanpalo, Johnsen. All. Vanoli

Torino-Feralpi Salò

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti, Martella; Hergheligiu, Carraro, Di Molfetta; Compagnon, La Mantia, Guerra.

