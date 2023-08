Coppa Italia 2023/2024: dove vedere le partite in Tv e in streaming di oggi 12 agosto

La Coppa Italia prosegue il suo cammino con i trentaduesimi di finale: ecco le partite in calendario oggi 12 agosto, dove vederle in Tv, in streaming, le probabili formazioni e gli orari

Oggi 12 agosto si gioca il secondo turno dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Le squadre vincenti accedono direttamente ai sedicesimi di finale. Mediaset si è assicurata i diritti della manifestazione sportiva. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset. Ecco dove vedere i match in Tv e in streaming e le probabili formazioni.

Incontri di oggi 12 agosto della Coppa Italia 2023/2024

Canale 20 Mediaset

Empoli-Cittadella: ore 17:45. Telecronista: Raffaele Pappadà

Verona-Ascoli: ore 21:00. Telecronista: Federico Mastria

Italia 1

Bari-Parma: ore 18:00. Telecronisti: Fabrizio Ferrero e Andrea Agostinelli

Cagliari-Palermo: ore 21:15. Telecronisti: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Dove vedere le partite in Streaming

Tutte i quattro incontri in programma oggi potranno essere seguiti anche in streaming, in diretta e gratuitamente, su Mediaset Infinity, sia collegandosi al sito web sia scaricando l'applicazione ufficiale.

Probabili formazioni

EMPOLI-CITTADELLA

Empoli (4-2-3-1): Caprile; Ebuehei, Ismajili, Luperto, Pezzella; Ranocchia, Haas; Gyasi, Fazzini, Baldanzi; Caputo. Allenatore: Zanetti

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Frare, Pavan, Giraudo; Branca, Kornvig, Carriero; Tessiore; Baldini, Maistrello. Allenatore: Gorini

BARI-PARMA

Bari (4-3-3): Frattali; Ricci, Di Cesare, Vicari, Dorval; Maita, Maiello, Faggi; Bellomo, Nasti, Morachioli. Allenatore: Mignani

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Circati, Zagaritis; Estevez, Hernani; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. Allenatore: Pecchia

VERONA-ASCOLI

Verona (4-3-3): Silvestri; Crescenzi, Bianchetti, Marrone, Vitali; Faraoni, Colombatto, Henderson; Lee, Di Carmine, Laribi. Allenatore: Baroni

Ascoli (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Laverone, Brosco, Padella, D'Elia; Addae, Troiano, Frattesi; Ninkovic; Beretta, Ngombo. Allenatore: Vivarini

CAGLIARI-PALERMO

Cagliari (4-4-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Di Pardo, Makoumbou, Deiola, Azzi; Luvumbo, Pavoletti. Allenatore: Ranieri

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano. Allenatore: Corini

Nella clip di Mediaset Infinity tutti i goal degli incontri della prima giornata