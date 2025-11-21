Coppa Davis 2025, Italia-Belgio oggi a Bologna: orari e diretta TV e streaming della semifinale

Matteo Berrettini e Flavio Cobolli affronteranno i due singolari contro il sorprendente Belgio: ecco gli orari, la diretta TV, streaming e il calendario completo della semifinale.

Il grande tennis torna protagonista: l'Italia affronta il Belgio nella semifinale della Coppa Davis 2025 a Bologna. Una sfida decisiva che si terrà oggi, venerdì 21 novembre, davanti al pubblico che riempirà ancora una volta la SuperTennis Arena di BolognaFiere a tifare per gli azzurri pronti a giocarsi un posto per la finale, mirando a un terzo successo consecutivo.

Il Percorso verso la Semifinale

Entrambe le squadre hanno dimostrato grande solidità nei quarti di finale: L'Italia di capitan Volandri ha superato l'ostacolo Austria con un convincente 2-0, grazie alle vittorie nei singolari di Matteo Berrettini (su Jurij Rodionov) e Flavio Cobolli (su Filip Misolic). Il Belgio, considerato da molti un'outsider, ha compiuto l'impresa eliminando la Francia con un altrettanto netto 2-0, preparandosi a essere una "mina vagante" per gli Azzurri.

Dove vedere la Semifinale: Diretta TV e Streaming

Gli appassionati potranno seguire la tensione e le emozioni dei match in diretta sia sul satellite che sul digitale terrestre:

Diretta TV: La copertura sarà garantita da SuperTennis HD e da Rai 1 HD. Diretta Streaming: Sarà possibile seguire tutti gli incontri su SuperTenniX e Rai Play.

Matteo Berrettini

Il Programma e i Protagonisti

L'inizio è fissato per le ore 16:00 con i match di singolare.

1° Singolare ore 16:00: Matteo Berrettini vs Raphael Collignon (n. 86 ATP)

ore 16:00: vs (n. 86 ATP) 2° Singolare A seguire: Flavio Cobolli vs Zizou Bergs

A seguire: vs Doppio (in caso di 1-1) A seguire: Bolelli/Vavassori vs Gille/Vliegen

Simone Bolelli e Andrea Vavassori

Matteo Berrettini aprirà le danze affrontando Raphael Collignon. A seguire, scenderanno in campo i numeri uno designati delle rispettive formazioni: Flavio Cobolli se la vedrà con Zizou Bergs. In caso di parità, la qualificazione si deciderà nel match di doppio, che vedrà l'affiatata coppia italiana Simone Bolelli e Andrea Vavassori opposta agli specialisti belgi Sander Gillé e Joran Vliegen.

I prossimi incontri della Coppa Davis 2025: Il percorso verso la finale