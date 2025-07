Cooper Koch, star della serie sui fratelli Menendez, tra i protagonisti di Artificial

Il cast di Artificial, il prossimo film diretto da Luca Guadagnino, si è arricchito con la presenza di Cooper Koch, conosciuto dal pubblico televisivo grazie alla sua interpretazione nella serie Monsters.

L'attore è stato infatti uno dei protagonisti dello show prodotto da Ryan Murphy dedicato alla storia dei fratelli Lyle ed Erik Menendez, colpevoli del brutale omicidio dei loro genitori.

Cosa racconterà il film di Guadagnino

Artificial è stato scritto da Simon Rich e nel team della produzione ci saranno la Heyday Films di David Heyman e Jeffrey Clifford, e Jennifer Fox.

Luca Guadagnino sarà impegnato dietro la macchina da presa e, in precedenza, era già stata confermata la presenza nel cast di Yura Borisov, reduce dal successo di Anora, e Andrew Garfield.

Il coinvolgimento di Monica Barbaro, attualmente, sembra sia ancora incerto e siano in corso le trattative con l'attrice.

Al centro della trama dovrebbe esserci quanto accaduto nel 2023 tra le fila di OpenAI, quando il CEO Sam Altman è stato licenziato e poi riassunto dopo pochi giorni. Il progetto viene descritto come un dramma a sfumature comiche ambientato nel mondo dell'intelligenza artificiale.

Il successo della serie Monsters

Monsters – La storia di Lyle ed Erik Menendez: un'immagine dei due protagonisti

Cooper Koch ha ottenuto una nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione in Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez, lo show antologico prodotto per Netflix da Ryan Murphy e Ian Brennan. Tra i suoi recenti progetti ci sono anche They/Them accanto a Kevin Bacon, e il film indie Swallowed che è stato diretto da Carter Smith.

La serie sui fratelli Menendez ha contribuito a riaccendere l'attenzione sul caso, portando a nuove richieste di prendere in considerazione degli elementi che dimostrerebbero come i due fratelli siano stati a lungo vittime di violenze fisiche e psicologiche.