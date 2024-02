Sam Claflin, Bill Nighy e Alexandra Roach star di Lazaurs, nuova miniserie scritta da Harlan Coben

Il team che ha portato al successo Un inganno di troppo è al lavoro sulla nuova miniserie scritta da Harlan Coben: Lazarus avrà come star Sam Claflin, Bill Nighy e Alexandra Roach.

Sam Claflin, Bill Nighy e Alexandra Roach saranno i protagonisti di Lazarus, una miniserie prodotta da Quay Street Productions, team che ha recentemente portato al successo Un inganno di troppo, disponibile su Netflix.

Il progetto si basa su una storia originale scritta da Harlan Coben e Danny Brocklehurts.

Cosa racconterà la miniserie Lazarus?

Lazarus racconterà la storia di un uomo che ritorna a casa dopo il suicidio del padre e inizia ad avere delle esperienze disturbanti che non riesce a spiegare.

Il protagonista diventa rapidamente coinvolto in una serie di casi di omicidio irrisolti mentre è alle prese con il mistero della morte del padre e dell'omicidio della sorella, avvenuto 25 anni prima.

I personaggi

Sam Claflin, coinvolto anche come produttore esecutivo, avrà il ruolo di Laz, uno stimato psicologo forense che ha trascorso la sua intera vita fuggendo dal dolore del suo passato. Solo ora, che è costretto a tornare a casa, lo riesce ad affrontare.

Bill Nighy sarà il Doctor Lazarus, psicologo e padre di Laz, Jenna e Sutton. L'uomo è stimato nella sua comunità e ha il fascino, il senso dell'umorismo e il carisma del figlio. Morendo, vuole che suo figlio capisca che sono molto più simili rispetto a quanto pensa.

Alexandra Roach ha la parte di Jenna Lazaurs che, dopo la morte della sorella Jenna, si è sommersa in un mondo di spiritualità. Ora che il fratello è tornato a casa e inizia a fare i conti con fenomeni inspiegabili, la donna è costretta ad affrontare i segreti del suo passato.

La serie sarà disponibile solo in streaming in oltre 240 nazioni e territori in tutto il mondo.