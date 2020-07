Contagious: stasera su Italia 2 il film con Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger torna in TV stasera su Italia 2 alle 21:20 con Contagious, il film drammatico/ horror, diretto nel 2015 da Henry Hobson, che lo vede padre premuroso e coraggioso alle prese con un terribile virus, chiamato Necroambulist, che muta gli uomini in zombie.

La Terra è invasa da un virus che si diffonde rapidamente trasformando gli uomini in zombie. Sullo sfondo di questo scenario apocalittico Wade (Arnold Schwarzenegger), un padre che non vuole lasciare la figlia Maggie (Abigail Breslin) ormai infetta nelle mani delle autorità, aiuta la ragazza ad accettare il contagio e a venire a patti con la sua nuova natura cannibalesca. Non gli resterà che guardare impotente l'inesorabile trasformazione della figlia in una creatura aggressiva incapace di distinguere il bene dal male.