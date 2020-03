Connected: il trailer del film animato dei produttori di LEGO Movie

Connected, di cui è stato diffuso un trailer, arriverà nei cinema per raccontare l'incredibile avventura di una famiglia.

Connected, di cui è stato diffuso il trailer, arriverà nei cinema americani il 18 settembre per raccontare un'incredibile avventura vissuta da una famiglia.

Il video mostra infatti ciò che accade durante un viaggio che destinazione college e i protagonisti che si ritrovano alle prese con un pericolo mortale causato allo sviluppo della tecnologia.

Il lungometraggio prodotto dalla Sony è diretto da Mike Rianda, già nel team di Gravity Falls. I doppiatori della versione originale sono Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Mike Rianda, Eric Andre, e Olivia Colman.

I produttori esecutivi sono invece Phil Lord e Christopher Miller, già nel team di Spider-Man: Un Nuovo Universo e The Lego Movie.

Connected racconta la storia di una famiglia alle prese con il tentativo della tecnologia di dominare il mondo. Katie Mitchell (Abbi Jacobson), da sempre un'outsider, è stata ammessa al college dei suoi sogni, ma i suoi progetti vengono ostacolati quando il padre Rick (McBride) decide di accompagnarla con l'intera famiglia con un viaggio in macchina. Katie e Rick viaggiano quindi con Linda (Rudolph), la madre iper positiva della ragazza, il piccolo Aaron (Rianda) e il cagnolino Monchi. I loro piani vengono però interrotti da una ribellione tecnologica: in tutto il mondo i dispositivi elettronici decidono di prendere il controllo. Con l'aiuto di due amichevoli robot malfunzionanti, i Mitchell devono quindi collaborare per salvare se stessi e il mondo.