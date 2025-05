Concerto di Radio Italia Live 2025: orario, ospiti, scaletta e dove vederlo stasera in tv e streaming

Una notte di grandi voci italiane nel cuore del capoluogo lombardo. Da Irama ai Pinguini, la scaletta completa, i conduttori e tutte le info per vivere il concerto dal vivo o in streaming.

Milano si accende di musica e di emozioni sotto la Madonnina: stasera, venerdì 30 maggio, torna in Piazza Duomo uno degli eventi più amati dell'anno, Radio Italia Live - Il Concerto. Un appuntamento imperdibile per i fan del pop e del rap del nostro paese , che ogni anno richiama migliaia di persone nel cuore del capoluogo lombardo.

Un evento ormai cult

Ormai è tradizione: quando si avvicina l'estate, Milano si trasforma nel tempio della musica italiana grazie a Radio Italia. La location è sempre la stessa - Piazza Duomo - ma l'energia è ogni anno più forte. A partire dalle 20.40, inizierà la diretta dell'edizione 2025, trasmessa contemporaneamente su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia TV e in streaming su tutte le piattaforme ufficiali.

La scaletta (in ordine alfabetico)

Sul palco si alterneranno ben dodici artisti tra i più amati dal pubblico italiano: da Olly, vincitore di Sanremo 2025 a Lucio Corsi che lo ha sostituito a Eurovision 2025 tornando a casa con un dignitosissimo quinto posto. Gli artisti verranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori.

Achille Lauro

Alfa

Brunori Sas

Lucio Corsi

Elodie

Fabri Fibra

Fedez

Giorgia

Irama

Marco Masini

Olly

Pinguini Tattici Nucleari

Una foto di Lucio Corsi a Sanremo 2025

I volti del backstage

A condurre la serata saranno le voci simbolo di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. A rendere ancora più speciale l'atmosfera, la sigla dell'evento, scritta per l'occasione da Saturnino, storico bassista e compositore.

Come partecipare

Non servono biglietti, ma è obbligatorio accreditarsi su TicketOne per poter entrare in piazza (massimo 2 accrediti a persona). L'accesso è consentito fino a esaurimento posti, quindi chi vuole esserci deve sbrigarsi. Una novità di quest'anno è l'assenza di maxi schermi nei dintorni del palco: chi vuole vivere la magia del concerto dovrà essere fisicamente in Piazza Duomo.

Dove seguire l'evento

Se non riesci a essere a Milano, niente paura: l'evento sarà trasmesso in diretta su: