Concerto del 1° maggio 2025 a Roma: la scaletta, i cantanti, le canzoni, gli orari

Ecco la scaletta aggiornata del concertone del 1° maggio a Roma: chi si esibirà, quali saranno le canzoni, gli orari e dove vedere l'evento, in TV e in streaming.

Come da tradizione, anche nel 2025 il Concerto del 1° maggio, in diretta da piazza San Giovanni a Roma, terrà compagnia ai presenti e al pubblico da casa nel giorno della festa dei lavoratori.

Si comincia già alle 13:30 con i vincitori del contest per artisti emergenti 1Mnext, la chiusura invece, intorno alla mezzanotte, sarà affidata a Gabry Ponte e alla sua Tutta l'Italia (che riascolteremo tra pochi giorni sul palco dell'Eurovision, in quanto in corsa per San Marino).

La scaletta del Concertone 2025

Ecco la scaletta completa, con esibizioni e orari aggiornati del concerto del 1° maggio. Ricordiamo che anche quest'anno sarà possibile seguire in TV e in streamig l'evento grazie alla RAI, in chiaro su Rai 3 o sulla piattaforma gratuita RaiPlay.

Opening alle 13:30 con i vincitori del 1Mnext

15:17 - Leo Gassmann canta Bella ciao

15:23 - Orchestraccia e Mundial cantano La santa e Lu porcu cu tre piedi

15:32 - Il Mago del gelato cantano Depistaggio

15:44 - Giglio canta Cammafà

15:49 - Mimì canta Brooklyn

15:54 - Anna and Vulkan cantano Perido particolare e Comm'è

16:02 - Anna Carol canta Il contrario e È così che si fa

16:13 - Bambole di Pezza cantano Senza permesso e Superlove

16:21 - Senhit canta Adrenalina e Fiesta

16:29 - Andrea Cerrato canta Umani al top e Vite compilation

16:40 - Pierdavide Carone canta Di notte e Mi vuoi sposare

16:46 - Ele A canta 64 barre di dopamina e Oro

16:54 - Tredici Pietro canta Verità e Tradirti

17:02 - Centomilacarie canta Non mi riconosco e Quasi nuda

17:10 - Giulia Mei canta Bandiera e Un tu scoddari

17:19 - Anna Castiglia canta U mari e Ghali

17:27 - Mondo Marcio canta Credo, Dentro la scatola e Col fuoco negli occhi

17:39 - Dente canta Favola e Senza di me

17:46 - Federica Abbate canta Tilt

17:50 - Patagarri cantano I sogni, Hava Niglia e Caravan

17:58 - Legno e Gio Evan cantano Affogare, Girotondo, Un'universo da fermo e Susy

18:09 - Eugenio in via di Gioia cantano Altrove, Infinito e L'ultima canzone

18:18 - Giorgio Poi canta Estate e Les jeux sont faits

18:26 - Gaia canta Chiamo io chiami tu, Fumo blu e Addicted

18:35 - Shablo canta La mia parola, Spirito libero (con Giorgia) e Gelido con Joshua e Tormento

18:44 - I Benvegnù cantano con Brunori e Ermal Meta Oceano e Il mare verticale

Pausa per il TG3