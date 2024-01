Conan il ragazzo del futuro: la 45 Anniversary 4K Edition (4K Ultra Hd + 4 Blu-Ray) è in offerta su Amazon

Nella corso della sua lunga carriera, Hayao Miyazaki ha più volte dimostrato il suo valore sia come autore che come artista. Ancora prima, però, dei suoi grandi capolavori con lo Studio Ghibli, è stata la serie animata di Conan il ragazzo del futuro ad imprimere una particolare percezione professionale in questo senso, dimostrando e confermando il valore di un regista che fin dall'inizio ha messo il proprio cuore nelle opere cui ha lavorato. Anche in questo caso stiamo parlando di un racconto iconico e ancora oggi visto e citato dagli appassionati del genere, mai dimenticato quindi.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è disponibile la 45 Anniversary 4K Edition (4K Ultra Hd + 4 Blu-Ray) di Conan il ragazzo del futuro in offerta? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, potete trovarla a 80,76€, con uno sconto del 27% sul prezzo segnalato in precedenza (109,99€). Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Un'edizione di Conan il ragazzo del futuro unica

Su Amazon la 45 Anniversary 4K Edition (4K Ultra Hd + 4 Blu-Ray) di Conan il ragazzo del futuro viene così descritta e introdotta: "In occasione del 45° anniversario della serie TV diretta dal maestro Hayao Miyazaki, arriva in versione limitata per la prima volta in UHD 4K! Nel mese di luglio dell'anno 2008, la razza umana sfiorò la completa estinzione. In pochi istanti, le armi elettromagnetiche cancellarono più di metà degli esseri viventi dalla faccia del pianeta. Il cataclisma causò uno spostamento traumatico dell'asse terrestre, e i continenti finirono quasi interamente sommersi dalle acque".

Se anche voi siete fan instancabili delle avventure di Conan il ragazzo del futuro, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare un'edizione limitata e numerata come questa. Non solamente per voi, ma anche un'idea regalo originale e fuori dal comune.