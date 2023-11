Con la grazia di un Dio: Alessandro Roia in live oggi su Twitch alle 17 per il Salotto cinefilo

Alessandro Roia sarà ospite del Salotto cinefilo oggi alle 17 in live su Twitch per parlare del suo primo film da regista, Con la grazia di un Dio, in uscita il 30 novembre con RS Productions.

Il pomeriggio del canale Twitch di Movieplayer sarà allietato oggi dall'arrivo di Alessandro Roia, che presenterà il suo debutto alla regia Con la grazia di un Dio, in uscita dal 30 novembre in tutta Italia con RS Productions, e dal 23 novembre in anteprima a Roma. Roia, anche co-sceneggiatore del film interpretato da Tommaso Ragno, Maya Sansa e Sergio Romano, dialogherà col conduttore del Salotto cinefilo Damiano Panattoni, raccontando la sua prima esperienza dietro la macchina da presa.

Con la grazia di un Dio: Tommaso Ragno in una scena

"Parlare di un mio film, per la prima volta da regista, è un esercizio nuovo" ha commentato Roia. "Con la grazia di un dio è la storia di un uomo che come Achille porta la guerra, incapace di esprimere i propri sentimenti e costretto a scandagliare l'oscurità che, come tutti noi, si porta dentro. Ma è anche un film sul tempo, un film di fantasmi, di uomini e donne perseguitati da un passato che è insieme romanticismo e dolore".

Di cosa parla Con la grazia di un Dio

Tornato a Genova dopo venticinque anni per partecipare ai funerali del migliore amico della sua giovinezza, Luca ritrova i vecchi compagni di un tempo. Tutti sembrano convinti che quella morte sia l'esito scontato di una vita di eccessi; tutti tranne Luca, che vuole vederci chiaro, indagare, capire. Scavando nella memoria, e in una città cambiata almeno quanto lui, lascerà riaffiorare fantasmi e verità che sembravano sepolte, insieme alla propria vera natura, che pensava di aver domato per sempre.

Nel cast di Con la grazia di un Dio troviamo Tommaso Ragno, Maya Sansa, Sergio Romano, Ahmed Hafiene, Roberta Mattei e Aldo Ottobrino. Il film è una produzione Bartlebyfilm con Rai Cinema.