Con il cuore nel nome di Francesco stasera su Rai 1 in diretta da Assisi: Lucio Corsi tra gli ospiti

Dopo il flop di Ne vedremo delle belle, Carlo Conti torna nel sabato sera di Rai 1 con un appuntamento primaverile che fa parte ormai della tradizione: Con il cuore nel nome di Francesco.

La serata benefica, promossa dalla RAI e dai Frati del Sacro Convento di Assisi, sarà trasmessa, in questo sabato 24 maggio alle 21:25, in diretta dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco.

Da Lucio Corsi ad Arisa: tutti gli ospiti presenti

La serata, che unisce spettacolo, cultura e spiritualità, vedrà anche la partecipazione di tanti testimoni di solidarietà e fraternità civile e religiosa.

Ma non mancheranno gli ospiti vip, a cominciare dal comico Gabrielle Cirilli. Direttamente dall'ultima edizione di Sanremo arriveranno i Coma_Cose, Rocco Hunt, Marcella Bella (vittima di un imprevisto col microfono ieri sera a Sognando Ballando con le stelle), Simone Cristicchi accompagnato dalla cantautrice Amara (sua compagna sul palco e nella vita), il vincitore di Sanremo Giovani, Settembre.

Insieme a loro anche Arisa e, direttamente dall'Eurovision, Lucio Corsi, applaudito una settimana fa sul palco di Basilea, dove, con la sua Volevo essere un duro, ha guadagnato il quinto posto della classifica finale.

Con il cuore nel nome di Francesco in TV con sottotitoli e audiodescrizione

Anche quest'anno Con il Cuore nel Nome di Francesco andrà in onda in streaming su RaiPlay e verrà inoltre reso accessibile da Rai Pubblica Utilità attraverso i sottotitoli per non udenti, attivando la pagina 777 di Televideo, e l'audiodescrizione sul Canale dedicato di Rai 1 e sullo streaming di Raiplay.

Nei giorni successivi, la sottotitolazione risulterà attiva anche su RaiPlay.

Il servizio di audiodescrizione permetterà anche alle persone cieche e ipovedenti di percepire tutti quegli elementi visivi che trasmettono al meglio l'atmosfera ed il clima della manifestazione - dalle luci, ai colori, ai movimenti, agli sguardi - e di conoscere ogni minimo dettaglio in onda - dal palco, alla scenografia, dagli strumenti musicali, agli abiti. Perché Con il cuore nel nome di Francesco è anche una festa di solidarietà e inclusione.

Come partecipare anche da casa alla gara benefica

La 23a edizione della manifestazione ha come intento quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane operanti in Italia e in tutti i Continenti e di inviare tutti gli aiuti umanitari possibili ai tanti civili colpiti dalle tante terribili guerre che purtroppo sono ancora in corso. Per partecipare alla gara benefica basta inviare fino al 22 Giugno un sms o chiamare da telefono fisso al 45515.

Nel corso del programma Paolo Brosio offrirà una dettagliata e sentita narrazione da alcuni dei luoghi simbolo di Assisi.