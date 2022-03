Chi è il compagno di Lunetta Savino, Saverio Lodato

Lunetta Savino è stata sposata fino al 1994 con l'attore Franco Tavassi, da cui nel 1990 ha avuto anche un figlio, Antonio, che attualmente vive a Londra. La storia tra i due è terminata con un divorzio e l'attrice adesso sta con Saverio Lodato, il suo nuovo compagno con il quale ha svelato di vivere da anni una bella e profonda storia d'amore.

Lodato è nato il 6 marzo 1951 a Reggio Emilia, da padre siciliano e madre milanese; a soli otto anni l'attuale compagno della Savino si è trasferito da solo a Palermo, dopo aver vissuto per tanti anni con la sua famiglia in città diverse: prima Pisa, poi Modena ed infine Livorno.

Saverio è laureato in filosofia e lavora da anni come giornalista, è anche un autentico esperto di criminalità organizzata e, oltre ad aver collaborato con quotidiani come L'Unità e con il celebre ed amatissimo Andrea Camilleri, Lodato scrive storie che parlano di mafia e di giustizia.

Lunetta Savino e il suo nuovo compagno non sono sposati, ma durante un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera, l'attrice ha rivelato: "È molto simpatico e vivace, pieno di curiosità e interessi, e questo è importante perché non sempre i miei coetanei hanno tanta vitalità. Grazie a lui, ho scoperto lati di me che non conoscevo."