Chi è il compagno di Cristina D'Avena, Massimo Palma

Massimo Palma è il nome del compagno della nota interprete di sigle di cartoni animati: Cristina D'Avena. Non si sa molto sul suo conto se non che tra i due, molti anni fa, sia scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine e che da allora l'intensità del loro amore non si è mai affievolita.

Palma, dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna ha collaborato con la Warner Bros, e dal 1989 è il presidente della società di spettacolo chiamata Crioma. Sebbene i due non si siano ancora sposati, Cristina ha definito più volte il suo compagno come un uomo semplicemente meraviglioso.

Massimo è felice ed è estremamente innamorato di Cristina. La cantante stessa, a questo proposito, durante una vecchia intervista, ha dichiarato: "È un compagno fantastico che mi ama e mi ascolta tanto. Però, certamente per colpa mia, figli insieme non li abbiamo fatti. Non so se questo un giorno diventerà un rimpianto."

Cristina D'Avena ha concluso l'intervista dichiarando: "Il fatto di non essere diventata madre un po' me lo rimprovero. In realtà potevo anche non sacrificare questa esperienza così importante per una donna, potevo fare un bimbo con il mio compagno, invece ho aspettato tanto, troppo."