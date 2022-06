Chi è il compagno di Alberto Matano, Riccardo Mannino

Il matrimonio tra Alberto Matano e il suo compagno si dovrebbe tenere nel tardo pomeriggio dell'11 giugno a Labico, secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Chi. Ma chi è Riccardo Mannino, il futuro marito del giornalista italiano? Scopriamolo insieme.

Secondo alcune testate italiane, Mannino è leggermente più grande del giornalista e lavora come avvocato cassazionista. Riccardo si è laureato nel 1990 presso l'Università La Sapienza e condivide con Matano perfino questo aspetto della sua vita professionale: anche Alberto ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza della capitale.

Il compagno di Matano adora lo sport, i motori e la palestra; è un grande appassionato di attività sportive invernali come lo sci, che ama praticare principalmente sulle sue amate Dolomiti. Come accennato in precedenza, tra i suoi interessi c'è anche un profondo amore per le auto d'epoca.

Alberto Matano aveva fatto coming out dopo lo stop del Ddl Zan in Senato: "È successo anche a me quando ero adolescente, l'ho provato sulla mia pelle. Ho sempre pensato che la mia vita privata non dovesse essere oggetto di attenzioni morbose e l'ho protetta con determinazione. Ma davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro, il richiamo è troppo forte".