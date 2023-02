Community Squad, su Netflix in streaming da oggi

Community Squad, la nuova serie argentina dal titolo originale Division Palermo, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 17 febbraio 2023.

Community Squad, la nuova serie argentina dal titolo originale Division Palermo, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 17 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La serie di otto episodi con protagonisti Santiago Korovsky, Pilar Gamboa, Daniel Hendler, Martín Garabal e Charo López, presenta un gruppo di guardie urbane inclusivo, composto principalmente da minoranze e creato come operazione di marketing per migliorare l'immagine delle forze di sicurezza. Mentre tutti cercano di capire quale funzione assolve, i suoi membri finiranno per trovarsi di fronte a una strana banda criminale.

È diretto da Santiago Korovsky, Diego Núñez Irigoyen e scritto da Santiago Korovsky, Ignacio Sánchez Mestre, Florencia Percia, Martín Garabal, Martina López Robol, Mariana Wainstein, Ignacio Gaggero., Ignacio Gaggero. Completano il cast Hernán Cuevas, Renatao Condori Sangalli, Facundo Bogarin, Valeria Licciardi, Julio Marticorena, Jonatan Nugnes, Marcelo Subiotto, Sergio Prina, Agustín Rittano, Nilda Sindaco, Carlos Belloso, Iair Said, Alan Sabbagh, Camila Peralta, Gabriela Izcovich, Daniela Korovsky, Alicia Labraga, Fabián Arenillas e Valeria Lois. È una produzione K&S Films, con Hugo Sigman, Matías Mosteirín, Leticia Cristi come produttori e Nicolás Goldar Parodi, Analía Castro, Diego Copello come produttori esecutivi.