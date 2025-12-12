Comicon Napoli 2026: i primi ospiti internazionali, il poster e il nuovo Magister

L'evento si svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio alla Mostra d'Oltremare e che, come di consueto, sarà accompagnata da un lungo e ricco calendario di eventi diffusi in tutta la città

Inizia oggi la road to COMICON Napoli 2026, che si svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio 2026 alla Mostra d'Oltremare.

Si parte con l'annuncio del Magister, il disvelamento del poster della XXVI edizione, i primi ospiti internazionali, la grande mostra su Robert Crumb e l'immancabile apertura delle biglietterie online.

"Dopo avere celebrato il traguardo delle 25 edizioni, il festival inizia a svelare il programma 2026 partendo da alcuni ospiti internazionali accomunati da un sottile filo rosso: il coraggio di ridefinire i linguaggi creativi sfidando i contesti editoriali", ha dichiarato Matteo Stefanelli, Direttore artistico di COMICON.

Comicon 2026: il poster ufficiale dell'edizione

Il poster è stato realizzato da Aurélien Predal

Si tratta di una delle personalità più influenti e creative del panorama internazionale dell'animazione. Con quasi vent'anni di esperienza come direttore artistico, concept artist e character designer, e una candidatura agli Annie Awards, Predal ha collaborato con Pixar, Sony Pictures Animation, DreamWorks, Illumination e Aardman - contribuendo a definire l'estetica di franchise che hanno conquistato il cuore del pubblico globale.

Il suo tocco inconfondibile ha plasmato l'identità visiva di opere rivoluzionarie e grandi blockbuster, dai mondi stilizzati di Spider-Man: Across the Spider-Verse all'emotività di Inside Out 2, passando per l'iconica saga di Cattivissimo Me (1 e 4) e l'universo di Hotel Transylvania (2 e 3).

La sua influenza artistica spazia inoltre dalla fantascienza d'autore di Star Wars: Visions Volume 2 all'innovativo Ron - Un amico fuori programma, e alle produzioni europee come Mune: Il guardiano della Luna e Asterix e il duello dei capi.

Leo Ortolani è il Magister del Comicon 2026

Il nuovo Magister è Leo Ortolani

Non si tratta solo di una delle firme più riconoscibili del fumetto italiano, che in molti ricorderanno per il successo di Rat-Man, ma ha anche creato fumetti di divulgazione scientifica per Comics & Science, un libro sui Dinosauri che ce l'hanno fatta per le edizioni Laterza e tre libri per l'ASI (Agenzia Spaziale Italiana) intitolati C'è spazio per tutti, Luna 2069 e Blu Tramonto.

Non contento, ha creato un mazzo di Tarocchi e miniserie che hanno calcato le edicole per anni, da Star Rats a Nightman, passando per uno spaghetti western, Matana, e per graphic novel di successo come Cinzia.

Tra le sue storie a fumetti più recenti c'è invece Tapum! La storia delle armi, un'opera monumentale sulla follia bellica umana pubblicata da Feltrinelli Comics, realizzata con qualche anno in più sulle spalle e decisamente più lunga di due pagine.

Chi sono i primi ospiti internazionali?

Sempre più numerosa e variegata sarà la platea di ospiti italiani e internazionali. Tra i primi artisti confermati, arrivano per la prima volta in Italia, Kazuhiko Torishima - l'editor più influente della storia moderna del manga e Koji "IGA" Igarashi, uno dei più influenti creatori giapponesi di videogiochi e padre del genere "Metroidvania", noto per aver rivoluzionato la serie Castlevania e per la creazione della serie Bloodstained.

Dopo dieci anni, torna a COMICON Napoli Don Rosa, uno degli autori più influenti e amati del fumetto Disney mondiale. Un poker d'assi del settore videogame sarà protagonista di talk e incontri con il pubblico: l'attore e doppiatore Troy Baker, leggendaria voce per i videogiochi The Last of Us e Death Stranding; Austin Wintory, tre volte nominato ai Grammy e due volte vincitore di un BAFTA, noto per il gioco per PS3 Journey; Andrea Pessino, co-fondatore dello studio di sviluppo di videogiochi Ready At Dawn®, collaboratore di Blizzard Entertainment; il compositore e sound director Tomoyuki Tanaka, artista che ha lavorato alle colonne sonore di serie videoludiche iconiche come Castlevania, Metal Gear Solid e Yakuza e collaborato con visionari come Koji Igarashi e Hideo Kojima.

Ancora dal Giappone, i fumettisti Shintaro Kago e Satoshi Shiki, mentre voleranno dagli Stati Uniti a Napoli i fumettisti Alex Maleev e David Mack.