COMICON Napoli 2026: tanti ospiti internazionali, da Caparezza a Yukimura per la prima volta in Italia

La XXVI edizione di COMICON Napoli si preannuncia come una vera festa della pop culture, con ospiti internazionali, mostre inedite, eventi musicali e celebrazioni dedicate al mondo del fumetto e dell'animazione.

COMICON Napoli 2026 annuncia un palinsesto ricchissimo tra star del fumetto, cosplay, musica e videogiochi. Debutta in Italia Makoto Yukimura, arriva la mostra di Caparezza e tornano volti iconici come Don Rosa, Troy Baker e Kazuhiko Torishima, con un festival dai numeri impressionanti che dal 30 aprile al 3 maggio, sarà la Mostra d'Oltremare più affollata del Mediterraneo.

Il debutto di Yukimura e la mostra di Caparezza

La grande novità di quest'anno è l'arrivo in Italia di Makoto Yukimura, mangaka autore di Vinland Saga. Considerata una delle opere storiche più amate degli ultimi vent'anni, la serie - avviata nel 2005 e insignita del Kodansha Manga Award nel 2012 e del Grand Prize Manga al Japan Media Arts Festival 2009 - giunge al suo ultimo numero proprio in vista dell'evento. COMICON Napoli dedicherà all'autore una mostra inedita e numerose occasioni di incontro con il pubblico, lasciando intuire che l'ultima tappa del "viaggio dei Vichinghi" avrà l'Italia come palcoscenico privilegiato.

Accanto al mondo del manga si inserisce una sorpresa tutta italiana: Caparezza torna al festival con una mostra dedicata a Orbit Orbit, il suo progetto editoriale e discografico più recente. La mostra esporrà per la prima volta le tavole del fumetto omonimo, segnando il debutto dell'artista come sceneggiatore, in un viaggio visionario e personale realizzato insieme a talenti del fumetto italiano come La Came, Matteo De Longis, Sergio Gerasi, Nicola Mari, Marco Nizzoli, Renato Riccio, Stefano Tamiazzo, Riccardo Torti e Yi Yang.

Un parco ospiti internazionale tra fumetti, cosplay e musica

Sul fronte internazionale, il festival accoglie nomi di peso come Liam Sharp, autore britannico noto per Wonder Woman: Rebirth, The Green Lantern scritto da Grant Morrison, Batman: Reptilian su testi di Garth Ennis e creatore di StarHenge, serie sci-fantasy nominata agli Eisner Award. Dalla Serbia arriva R.M. Guéra, artista apprezzato per il sodalizio con Jason Aaron su Scalped e Goddamned, oltre che per l'adattamento a fumetti di Django Unchained.

L'Italia risponde con due firme fondamentali: Sara Pichelli, co-creatrice di Miles Morales e collaboratrice di lunga data di Marvel, e Simone Bianchi, illustratore tra i più riconoscibili del fumetto internazionale, passato dai supereroi americani alle copertine rock dei TOOL e degli Smashing Pumpkins. Con loro arrivano anche i fondatori di Tomodachi Press, Dario Moccia e Davide Masella, affiancati da Agnese Innocente, con uno stand dedicato e una artist alley per collezionisti e illustratori.

Per il cosplay, COMICON ospita Yugoro, artista estone che ha rappresentato la regione baltica al Cosplay Crown Championship negli Stati Uniti e al GICOF in Corea, e che farà parte della giuria dei contest Cosplay Pro e Regular. Sul fronte musicale ci sarà invece il concerto di Giorgio Vanni, voce cult delle sigle di Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Detective Conan e molte altre icone dell'animazione televisiva italiana.

Ospiti già annunciati, da Ortolani a Torishima

La lista degli ospiti si amplia con figure già annunciate e di enorme rilievo. Il Magister 2026 sarà Leo Ortolani, mentre il poster del festival porta la firma di Aurélien Predal, artista fondamentale per l'identità visiva di Across the Spider-Verse, Inside Out 2, Hotel Transylvania e Cattivissimo Me.

Per la prima volta in Italia arriva Kazuhiko Torishima, editor leggendario che guidò Akira Toriyama durante Dr. Slump e Dragon Ball, influenzando l'intera storia del manga moderno. Dal mondo dei videogiochi si aggiungono Koji "IGA" Igarashi, padre del genere "Metroidvania", Troy Baker, Austin Wintory, Andrea Pessino e Tomoyuki Tanaka, figure chiave tra doppiaggio, soundtrack e sviluppo AAA. Infine, tornano anche Don Rosa, Shintaro Kago, Satoshi Shiki, Alex Maleev, David Mack e Naz Chris, proseguendo il percorso di dialogo tra fumetto, musica, animazione e cultura contemporanea.

Un Festival per tutti

COMICON Napoli si conferma tra i primi cinque festival europei di pop culture, con numeri da evento fieristico internazionale: l'edizione 2025 ha registrato 183.000 visitatori, oltre 600 eventi e una ricaduta economica sul territorio passata da 36 milioni di euro nel 2023 a 42 milioni nel 2024. Oltre il 70% del pubblico arriva da fuori Napoli, con un'età media inferiore ai 25 anni, ribadendo il ruolo della città come capitale culturale giovanile.

L'evento è patrocinato da Regione Campania e Comune di Napoli e mantiene un'impronta green grazie alle partnership con CIAL, COREPLA e RICREA. L'accessibilità è garantita anche tramite eventi fruibili in LIS. I biglietti vanno dai 20€ del giornaliero ai 46€ dell'abbonamento, fino al Jungle Pass da 250€, pensato per i più temerari. Tutte le informazioni sono su napoli.comicon.it.