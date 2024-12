Comicon Napoli 2025: svelati poster, data e primi ospiti internazionali

Primi dettagli sulla nuova edizione del Comicon Napoli, la venticinquesima, che riserverà sorprese e tanti ospiti internazionali ai visitatori della Mostra d'Oltremare, che ospita l'evento. L'evento più atteso dai fan dei fumetti torna dal 1 al 4 maggio 2025 con tante novità e un poster nuovo di zecca creato da Jamie Hewlett, artista britannico noto soprattutto per aver creato insieme a Damon Albarn i Gorillaz, la virtual band dallo straordinario successo internazionale. Protagonista del poster è una ragazza, indomita fan di fumetti, animazione e cultura pop, pronta a tutto pur di raggiungere il suo festival preferito.

Svelato il Magister di questa nuova edizione, che quest'anno celebrerà uno dei massimi interpreti del fumetto italiano moderno, un artista che ha contribuito a definire l'estetica post punk degli anni Ottanta in Italia e in Europa: Tanino Liberatore. In qualità di Magister, Liberatore sarà protagonista di una mostra personale, curerà una mostra dedicata a un artista del fumetto internazionale che sarà svelato a gennaio, e sarà al centro di talk, incontri e alcune iniziative speciali.

Prime anticipazioni su programma e ospiti

Tra i primi ospiti internazionali dal mondo del fumetto si segnala, per la prima volta in Italia, Jon J. Muth, scrittore e illustratore americano noto per alcune tra le più innovative opere pittoriche nel fumetto come Moonshadow o Havok & Wolverine: Meltdown, e per i suoi pluripremiati libri per bambini come Zen Shorts. Dopo oltre 15 anni fa ritorno in Italia anche Arthur De Pins, poliedrico artista e animatore francese noto per Il chiodo fisso, La marcia del granchio e Zombillenium.

In arrivo anche Darick Robertson, fumettista e sceneggiatore americano, co-creatore di Transmetropolitan e della sfrenata serie The Boys, Boichi, mangaka coreano, autore di Sun Ken Rock, Origin e disegnatore del manga bestseller Dr. Stone, Thomas Taylor, illustratore e scrittore per ragazzi noto per avere creato la copertina della prima edizione britannica di Harry Potter, e autore della serie di romanzi Malamander, Paskim, autrice di manhwa di fama internazionale, nota soprattutto per Lost in the Cloud, premiata come Webtoon di Eccellenza ai Lezhin Awards nel 2022 e nel 2023. Prima volta in Italia anche per Álvaro Martínez Bueno, co-creatore della serie horror post-apocalittica The Nice House on The Lake, fumetto tra i più premiati agli Eisner Awards e ad Angoulême negli ultimi anni.

Ma l'attenzione si concentrerà sul mitico Altan, disegnatore, fumettista e autore satirico tra i più amati e stimati di sempre, che riceverà il Premio Speciale COMICON 2025 alla Carriera.

Il manifesto del Comicon Napoli 2025

Le mostre

In occasione della XXV edizione, non mancheranno le iniziative per celebrare l'evoluzione del rapporto tra il festival, la città e il fumetto, come la mostra "Napoli: Fumetto Destination", che racconterà il ruolo che la città di Napoli ha rivestito nella storia della Nona arte, ispirando opere e artisti italiani e internazionali di primo piano, capaci di esplorare i mille volti di una metropoli vitale, stimolante e complessa che proprio nel 2025 mette in scena il 2500° anniversario dalla fondazione di Neapolis nel 475 a.C.

Al via quindi la vendita degli abbonamenti e dei biglietti online di COMICON Napoli 2025, il festival che in 25 anni ha collocato Napoli al centro del panorama internazionale dei grandi eventi comics & games, disponibili su ticket.comicon.it e, per la prima volta, offerti anche in una lussuosa edizione limitata, ovvero un esclusivo Silver Pass accompagnato da una box celebrativa e da servizi e vantaggi speciali dedicati, per vivere e ricordare in modo unico il compleanno di un festival senza eguali.