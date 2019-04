Comicon 2019: ecco gli appuntamenti della seconda giornata!

Un ricco programma di eventi accoglierà il pubblico di Comicon nella seconda giornata di oggi, venerdì 26 aprile.

Tanti gli incontri, gli ospiti e le proiezioni previste, tra cui l'anteprima assoluta dei primi sei minuti del film 5 è il numero perfetto di Igort con protagonista Toni Servillo, l'incontro con Gipi e Gero Arnone, che presenteranno i cortometraggi realizzati per Propaganda Live, il concerto di Giorgio Vanni, storica voce delle sigle dei cartoni animati, il panel BodyPop. Il corpo e le sue forme nella cultura pop con Immanuel Casto, Valentina Nappi, Fumettibrutti.

Ecco gli appuntamenti principali di oggi:

BodyPop. Il corpo e le sue forme nella cultura pop.

Nell'immaginario pop il corpo ha mille forme e mille usi. Due performer e un'autrice che hanno usato il proprio corpo per esprimersi, dalla musica al fumetto al porno, raccontano i propri esempi favoriti di usi creativi del corpo tra fumetto, videogiochi, cinema e tv. E discutono sulle trasformazioni grafiche dei propri corpi nelle loro recenti (o imminenti) produzioni fumettistiche. Con: Immanuel Casto, Valentina Nappi, Fumettibrutti. Auditorium Ore 14:00.

Sono corti perché fa freddo: il videoshow

In una proiezione speciale, Gipi e Gero Arnone introducono e commentano insieme una selezione dei cortometraggi girati per Propaganda Live. Con: Gipi e Gero Arnone. Sala Italia Ore 15:00.

5 è il numero perfetto: l'anteprima

Igort debutta alla regia adattando il suo graphic novel di culto. Siamo a Napoli, negli anni '70, e seguiamo le vicende di Peppino Lo Cicero, interpretato da un irriconoscibile Toni Servillo. Peppino è un guappo "in pensione" costretto dagli eventi a tornare in azione. 5 è il numero perfetto è l'evento del 2019 per quel che riguarda il cinema italiano di genere e consacra un grande artista e narratore del fumetto anche nel campo della regia. Auditorium Ore 16:00.

5 è il numero perfetto, il profilo di Toni Servillo

pow3R - Late Show dei Povery con Tanzen

Una conversazione con Giorgio Calandrelli, aka pow3R, giocatore professionista di Fortnite, Call of Duty e altri. Parleremo di gioco competitivo, di Battle Royale e della sua professione, rispondendo alle domande dei presenti. Con: pow3R, Antonio Fucito. Palco Videogiochi Ore 16:00.

Ted Bundy - Fascino Criminale, anteprima

Il film di Joe Berlinger racconta la storia del serial killer statunitense Ted Bundy (Zac Efron), che negli anni Settanta sconvolse gli Stati Uniti uccidendo oltre trenta giovani donne, dalla prospettiva della fidanzata Liz (Lily Collins), a lungo ignara della vera natura del compagno. Auditorium Ore 17:00.

Giorgio Vanni in concerto

Giorgio Vanni, storica voce delle sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato l'adolescenza di tutti noi dagli anni novanta in poi, sarà sul Main Stage della manifestazione il 26 aprile alle 18:00 per un mini live show dal titolo "Toon Tunz anteprima Tour".

Worldbuilders. Immaginare mondi con Akihito Tsukushi

Entriamo nei mondi immaginati da Tsukushi, che disegnerà per il pubblico e risponderà a domande sulle sue idee, ricerche e tecniche utilizzate nel costruire il mondo di Made in Abyss! Sala Pazienza Ore 18:00.

Mathieu Sapin incontra Igort

Institut français Napoli, ore 19.00, Mediateca,: incontro tra Mathieu Sapin e Igort nell'ambito dei #DialoghiDelCentenario. Dialogo su fumetto e Napoli, moderato da Sergio Brancato. Ore 20.30, Sala Noir&Blanc, inaugurazione mostra Serge Clerc, aperta fino al 3 maggio.