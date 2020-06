Comic-Con 2020: Robert Kirkman risponderà alle domande dei fan inviate via Twitter

Robert Kirkman, il creatore dei fumetti di The Walking Dead, sarà il protagonista di un panel del Comic-Con 2020 in cui risponderà alle domande dei fan.

Il Comic-Con 2020 si svolgerà in modo virtuale e tra i panel in programma ci sarà quello con Robert Kirkman, il creatore di The Walking Dead e molti altri fumetti.

L'appuntamento è stato annunciato da Skybound e i fan potranno partecipare inviando le proprie domande via internet.

Dal 22 al 26 luglio si svolgerà Comic-Con@Home per permettere ai fan di vivere un'esperienza il più possibile simile a quella che avrebbero vissuto a San Diego. L'appuntamento In Conversation with Robert Kirkman permetterà ai fan di porgli delle domande semplicemente rispondendo al tweet pubblicato online.

#TWD Creator @RobertKirkman will be hosting his own virtual panel for #SDCC2020! Reply with a question and he just might answer it 👀 pic.twitter.com/dn6OI0PAmw — The Walking Dead (@TheWalkingDead) June 17, 2020

Oltre a parlare di The Walking Dead, l'autore porebbe svelare qualche nuovo dettaglio relativo alla serie animata per adulti tratta da Invincible, in fase di produzione per Amazon prime. Kirkman aveva recentemente dichiarato: "Dovremmo annunciare presto la data del debutto e mostrare qualche scena. Sono davvero entusiasta di quel cartone estremamente violento". Tra gli attori che daranno voce ai personaggi ci sono Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh e Mark Hamill.

Skybound ha inoltre annunciato un secondo panel intitolato Comics & Creators e dedicato ai creatori di fumetti e alle loro opere.