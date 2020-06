Comic-Con 2020: i primi dettagli dell'edizione online

Il Comic-Con 2020 si svolgerà online e l'organizzazione dell'evento che ogni anno anima la città di San Diego ha svelato i primi dettagli dell'iniziativa chiamata Comic-Con@Home, in programma dal 22 al 26 luglio.

I fan dovranno però attendere ancora un po' prima di avere la conferma riguardante i panel e gli eventi in programma.

L'evento virtuale Comic-Con@Home prevede panel, attività, concorsi online e incontri virtuali riguardanti i fumetti, i videogiochi, le serie tv, film e molto altro. I fan potranno stampare il proprio badge e accedere senza pagare nemmeno un dollaro alle iniziative previste.

Il protavoce del San Diego Comic-Con ha dichiarato: "Per la prima volta in 50 anni di storia siamo felici di accogliere virtualmente chiunque proveniente da ogni parte del mondo. Nonostante la situazione che ci fa rimanere a casa lo renda un periodo difficile, la consideriamo un'opportunità per diffondere un po' di gioia e rafforzare il nostro senso di comunità".

Il comunicato ufficiale sottolinea: "Anche se la situazione impedisce di celebrare di persona, lo show, come si dice, deve andare avanti. Con Comic-Con@Home, il SDCC spera di offrire il meglio dell'esperienza del Comic-Con e un senso della propria comunità a chiunque abbia una connessione internet e un interesse nei confronti di tutti gli aspetti della cultura pop. I progetti per i Comic-Con@Home includono una versione online dell'Exhibit Hall completa con tutti gli espositori preferiti che offriranno promozioni, speciali e prodotti a edizione limitata".

Non mancheranno inoltre i panel, le presentazioni, tornei di videogame online e appuntamenti dedicati ai cosplayer, oltre a molte altre attività.

L'hashtag ufficiale da usare sui social media sarà #ComicConAtHome e servirà per varie attività.