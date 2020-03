Comedy Roadtrip: la puntata di Benevento da stasera su Comedy Central

Stasera su Comedy Central prosegue il viaggio sul van più comico della tv italiana: Comedy Roadtrip torna in onda alle 22.00 in prima tv assoluta con la puntata su Benvento su Comedy Central - il canale di ViacomCBS Networks Italia dedicato all'intrattenimento e alla comicità presente su Sky al canale 128 e in streaming su NOW TV.

Si è conclusa anche l'avventura a Grassano, ma i tre comici più esilaranti della tv italiana sono già pronti a ripartire per affrontare nuove sfide. Questa volta il van arriva a Fragneto Monforte, in provincia di Benevento, un borgo situato nell'Alto Sannio, ai piedi della collina di Toppa Barrata. Il paese è immerso nella natura più rigogliosa, famoso soprattutto per i prodotti enogastronomici locali e per il festival internazionale delle mongolfiere, il raduno più importante del Sud-Italia, a cui partecipano ogni anno oltre 25 mongolfiere. Maria Mazza, Gianluca Impastato e Dario Cassini dovranno mettersi in gioco per conquistare la compaesaneità onoraria del luogo prima di partecipare alla festa del paese. Questa volta saranno tre le prove da superare: cimentarsi nella caccia al tartufo, nel dialetto locale e nel volo delle mongolfiere. Riusciranno a sorprendere e conquistare gli abitanti di questo piccolo comune del sud Italia?

I tre compagni di viaggio - di diversa provenienza geografica - girano l'Italia da nord a sud a bordo di un pulmino per raccontare la stravagante e imprevedibile provincia italiana mettendosi alla prova in prima persona per dimostrare che in fondo...tutta Italia è paese!Gianluca Impastato, considerato uno dei migliori comici italiani, è il fervido rappresentante del nord Italia ed in questo viaggio sarò in grado di dimostrarci ancora di più il suo talento comico. Maria Mazza, conosciuta attrice cinematografica e di teatro e già volto noto di Comedy Central, è la rappresentante del centro e la sua presenza non passerà inosservata grazie alla sua spiccata vena comica. Infine,Dario Cassini, con il suo imprevedibile senso dell'umorismo è il perfetto rappresentate per il sud.

In ogni puntata Gianluca, Maria e Dario si alternano alla guida del bus per portare gli altri due compagni di viaggio in un luogo della propria zona d'origine, ognuno convinto che la propria area geografica di appartenenza sia la più ricca di eventi e tradizioni che almeno una volta nella vita vanno scoperte. Dieci tappe - da nord a sud - per scoprire la provincia italiana e per meritarsi il titolo di perfetti compaesani, oltre alla possibilità di partecipare ufficialmente all'evento finale. Perché ciò accada - sotto l'occhio attento dei paesani - devono svolgere delle prove e delle attività stravaganti di vario tipo che rispecchiano l'essenza più profonda del luogo protagonista di puntata.