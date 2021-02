Come From Away: lo spettacolo di Broadway arriverà nei cinema a settembre

Lo spettacolo teatrale Come From Away, uno dei successi delle ultime stagioni a Broadway, arriverà nei cinema a settembre.

Lo spettacolo di Broadway Come From Away, dovendo affrontare la chiusura forzata dei teatri, verrà proposto sul grande schermo a settembre.

Nelle sale cinematografiche arriverà una versione filmata del popolare show che verrà interpretata dal cast della produzione originale a maggio, sul palco del Gerald Schoenfeld Theatre.

Come From Away è ambientato nella settimana dopo l'11 settembre e racconta la vera di storia di quello che è accaduto quando 38 aerei, con oltre 7.000 passeggeri, hanno ricevuto inaspettatamente l'ordine di atterrare in Canada, nella cittadina di Gander a Newfoundland.

Nick Meyer, presidente di Entertainment One, ha dichiarato: "Come From Away è una storia trionfante sul potere dell'umanità di fronte a un'incredibile oscurità. Ora più che mai siamo desiderosi di poter creare contenuti significativi e in grado di sollevare il morale e siamo entusiasti di collaborare con questo incredibile team creativo per condividere la storia con gli spettatori di tutto il mondo".

Il progetto sarà diretto da Christopher Ashley, già regista della produzione teatrale andata in scena a Broadway, e sarà filmato da RadicalMedia, già nel team che ha realizzato Hamilton per Disney e David Byrne's American Utopia per HBO.

La produzione permetterà di far lavorare oltre 222 persone tra attori, membri della troupe e persone impegnate dietro le quinte.