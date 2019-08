Colton Haynes: su Instagram le foto shock della sua battaglia contro l'alcolismo

Colton Haynes, attraverso una serie di foto shock pubblicate su Instagram ha parlato del suo problema con l'alcolismo. Per la star di Arrow è stato un anno difficile e non ha avuto remore a mostrarsi in alcune immagini davvero spiazzanti.

Colton Haynes non tornerà in Arrow 8, almeno non nella versione regular, e questo ha sconvolto i fan che non hanno capito la scelta di escludere l'attore dal cast. Molte sono state le voci che hanno attribuito la sua assenza al suo problema con l'alcol, forse per questo Colton Haynes ha deciso di pubblicare un post su Instagram, mostrando ai fan alcune foto un po' scioccanti.

L'attore ha specificato che si tratta di foto scattate un anno fa, e ha sottolineato che non gli interessa proiettare un'immagine patinata, gradevole e di successo su Instragram: "Ho cose più importanti da dire e sono felice quando qualcuno mi dice che l'ho aiutato parlando apertamente della mia depressione e dell'ansia, dell'alcolismo e delle dipendenze" "Condivido queste foto per farvi conoscere la mia verità" - conclude l'attore - "Questi erano tempi bui e io sono un essere umano imperfetto come voi. Se anche voi state attraversando un momento difficile, vi prometto che non durerà per sempre."

Le immagini mostrano l'attore con il viso gonfio, in un letto d'ospedale, dove si notano macchinari per probabili cure alle quali si stava sottoponendo, oltre che a foto dove si vedono vistosi lividi sulla schiena.

Nell'ultimo anno, Colton Haynes ha avuto non pochi problemi: il matrimonio dell'attore ha superato diversi ostacoli e, a peggiorare le cose, ha perso sua madre nella scorsa primavera. Questa primavera, Haynes aveva già parlato in più occasioni della sue lotte con le sostanze stupefacenti e con l'alcol.

La sua assenza nella prossima stagione dello show è stata già chiarita dallo stesso Colton Haynes, specificando chiaramente che la produzione non l'ha voluto nel gran finale. Nonostante le chiare spiegazioni dell'attore, la produttrice esecutiva di Arrow, Beth Schwartz, ha riferito a Green Arrow TV del cambiamento dello status di Haynes nello show, affermando il contrario: "Speriamo di riaverlo. Lo adoriamo ed è ovviamente una delle basi della serie."