Colton Haynes svela i motivi del suo abbandono di Arrow e Teen Wolf in un libro di memorie

Colton Haynes ha svelato i motivi della sua uscita dalle serie Arrow e Teen Wolf nel suo nuovo libro di memorie intitolato Miss Memory Lane, in cui ha svelato i retroscena del suo privato, ma anche tanti aneddoti lavorativi sul dietro le quinte dell'industria.

Colton Haynes in una scena della serie The Gates

L'attore 33enne è apparso nella serie di MTV Teen Wolf nei panni di Jackson Whittemore tra il 2011 e il 2012, ma ha spiegato di aver lasciato dopo la seconda stagione perché non veniva pagato la sua giusta quota in relazione ai suoi co-protagonisti. Haynes scrive:

"La verità era che non volevano pagarmi lo stesso importo di tutti gli altri, il che non era molto all'inizio per gli standard di Hollywood, anche se il mio salario - la tariffa che sarei stato pagato per apparire in qualsiasi altro show - era più alto di quello della maggior parte del cast".

L'attore nativo di Wichita, Kansas, ha spiegato che le persone che lo rappresentavano all'epoca "hanno reso la vita della produzione di Teen Wolf un inferno", il che ha causato ripercussioni professionali contro di lui: "Per via del mio team, la produzione si è rifiutata di pagarmi la retribuzione standard".

Dopo la sua uscita da Teen Wolf - sarebbe tornato nello show per due stagioni nel 2017 - Colton Haynes è apparso nella serie Arrow nei panni di Roy Harper/Arsenal dal 2013 al 2020, apparendo in un ruolo limitato nell'ottava stagione dello show.

L'attore di San Andreas ha detto nel libro: "Avevo lasciato il mio lavoro a tempo pieno in Arrow all'inizio dell'anno, presumibilmente perché il mio contratto era scaduto, ma in realtà era perché ero troppo depresso e non riuscivo a lavorare con uno dei miei compagni di cast."

Haynes non ha specificato con chi ha avuto problemi, ma nel suo memoir affronta anche il tema del ricovero al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles in seguito a un'overdose quasi fatale di alcol e Xanax:

"Dopo una settimana al Cedars, non riuscivo ancora a camminare. Un dottore mi ha detto che avevo preso una dose quasi letale di Xanax durante la mia ultima crisi, di cui non ricordavo; non suonava come qualcosa che avrei fatto, ma dovevo ammettere che non riconoscevo la persona in cui mi ero trasformato. Non avevo idea di quali fossero le sue intenzioni."

Colton Haynes ha confessato di aver passato troppo tempo a bere per via delle sue dolorose esperienze di vita passate, inclusa la morte di sua madre, oltre alla pressione che deriva dall'essere una celebrità:

"Ero ubriaco e troppo grasso, troppo magro, troppo di successo, troppo pulito, troppo carino, troppo minaccioso, troppo basso, troppo onesto, troppo gay, troppo etero, troppo presuntuoso, troppo serio, troppo sciocco."